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川普秀圖控南非白人遭屠殺 路透：誤用民主剛果影像

中央社／約翰尼斯堡23日綜合外電報導
川普總統21日在白宮會見南非總統拉瑪佛沙時，指控南非白人遭到屠殺，然而他出示的所謂證據之一，卻是路透在剛果民主共和國（簡稱民主剛果）拍攝影片的截圖。（路透）
川普總統21日在白宮會見南非總統拉瑪佛沙時，指控南非白人遭到屠殺，然而他出示的所謂證據之一，卻是路透在剛果民主共和國（簡稱民主剛果）拍攝影片的截圖。（路透）

川普總統21日在白宮會見南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）時，指控南非白人遭到屠殺，然而他出示的所謂證據之一，卻是路透在剛果民主共和國（簡稱民主剛果）拍攝影片的截圖。

川普與拉瑪佛沙日前在橢圓形辦公室（Oval Office）舉行的會面引發爭議，當時川普拿出配上前述影片截圖的列印文章說：「這些都是被埋葬的白人農民。」

事實上川普秀出的截圖，是來自路透在民主剛果政府軍與盧安達支持的叛軍組織「3月23日運動」（M23）激戰後拍攝的影片，呈現人道救援工作者在民主剛果城市果瑪（Goma）抬起運屍袋的畫面。

路透於今年2月3日發布這支影片，其事實查核團隊隨後也證實其真實性。

川普在白宮向拉瑪佛沙展示的是保守派線上雜誌「美國思想家」（American Thinker）刊登的部落格文章，內容談及南非與民主剛果分別面臨的衝突和種族緊張情勢。

這篇文章沒有為配圖下圖說，但標註它為「YouTube截圖」，並附上關於民主剛果報導的YouTube影片連結，其中註明出處是路透。

白宮未回應置評請求。「美國思想家」總編輯暨該篇文章作者韋德柏格（Andrea Widburg）以書面方式回應路透詢問，她表示川普「誤認了影像」。

被截圖的影片為「3月23日運動」襲擊果瑪後，當地為死者進行大規模埋葬。拍攝者是路透攝影記者卡坦蒂（Djaffar Al Katanty）。

川普 白宮 南非

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