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川普再掀關稅憂慮 史指連跌4日 道指挫逾250點

美將徵50%關稅 歐盟貿易執委：仍在談 準備好捍衛利益

中央社布魯塞爾23日專電
比利時布魯塞爾歐盟總部。（新華社）
比利時布魯塞爾歐盟總部。（新華社）

川普宣布將對歐盟祭出50%關稅，歐盟貿易執委塞夫柯維奇晚間與美國貿易官員通話之後，在社群媒體貼文表示歐盟仍致力於與美達成互利協議，且「隨時準備捍衛我們的利益」。

相較於英國、中國已與美國達成關稅協議，歐洲聯盟與美國的談判則遲滯不前，美國總統川普更在歐盟執委會（European Commission）貿易政策執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）預定再次與美方溝通談判前數個小時，拋出前述震憾彈。

塞夫柯維奇與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）通話後，在社群媒體X上發出歐盟對此新變局的第一個公開回應。

他表示，歐盟正充分投入、致力於達成一項對雙方都行得通的協議。「歐盟與美國的貿易（關係）是無與倫比的，必須以相互尊重來引導，而不是以威脅來引導」。

他在最後一句寫道，「我們隨時準備捍衛我們的利益。」

塞夫柯維奇為了川普關稅已三度親赴華府溝通，歐盟端上檯面的解方也從一開始表明願意調降美國汽車進口關稅，到提議將彼此關稅互降到零，再到願意採購美國天然氣、大豆或其他產品，以弭平雙方進出口差額。

不過，川普在釋出對歐50%關稅後，更在白宮向媒體表示「不尋求與歐盟達成協議」。

歐盟自川普關稅風暴以來，就表明「談判優先，反制在後」的立場，即一旦與美談判失利，就將對美國進口產品施加反制關稅，並已進入反制的準備工作。

針對美國3月生效的25%鋼鋁關稅，歐盟提出對大豆等美國進口價值合計約220億歐元（約250億美元）的一籃子商品也加徵25%關稅。這項反制措施在川普宣布「對等關稅」暫停90天後也隨之暫停。

接著，在談判進展不順之下，8日歐盟執委會又以「徵詢意見」的名義，提出價值950億歐元（約1080億美元）的對美反制產品清單，包括飛機、波本酒等，以及考慮針對美國汽車關稅衝擊反制的價值44億歐元（約50億美元）產品。

換言之，目前歐盟浮上檯面的反制措施方案，價值超過1200億歐元（約1364億美元）。根據歐盟統計，2024年歐盟對美國有1982億歐元（約2254億美元）的貿易順差，較2023年的480億歐元（約546億美元）順差大幅成長。不過歐盟經常強調在服務貿易上，歐盟對美則是逆差，主張雙方貿易其實還算平衡。

歐盟 關稅 川普

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