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川普再掀關稅憂慮 史指連跌4日 道指挫逾250點

川普報喜：美鋼留美 創造7萬份工作…將赴匹茲堡慶祝

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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圖為美國鋼鐵在匹茲堡總部的商標。(美聯社)
圖為美國鋼鐵在匹茲堡總部的商標。(美聯社)

美國總統川普23日宣布，美國鋼鐵公司（U.S. Steel）將留在美國，其總部也將留在賓州匹茲堡，指這會是美國鋼鐵公司與日本製鐵（Nippon Steel）之間的計畫夥伴關係；川普也說，他將參加30日在匹茲堡舉行的慶祝大會。

日鐵2023年12月宣布收購美鋼公司的計畫，但礙於美國國內有不同意見，尚未有結果；日鐵日前傳出，擬提出140億美元的對美投資計畫，希望以此換取交易審核批准過關。

川普23日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，經過深思熟慮和談判後，美鋼公司將留在美國，並維持其總部在匹茲堡。

川普說，過去有很長的時間裡，「美國鋼鐵」意同偉大，而現在將在此如此；川普說，這會是美鋼公司與日本製鐵的計畫夥伴關係，預計將創造7萬份工作，為美國經濟增加140億美元；川普指出，這項投資案大部分的投資將在接下來的14個月內實現。

川普說，這是賓州有史以來最大的投資，並表示，川普的關稅政策將確保鋼鐵會再次在美國製造，且永遠在美國製造。

川普說，從賓州到阿肯色州、從明尼蘇達州到印第安納州，美國製造已經回來了；川普也指出，他預計30日參加在匹茲堡舉辦的慶祝大會。

川普 賓州 日本

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