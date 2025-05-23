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川普再掀關稅憂慮 史指連跌4日 道指挫逾250點

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不尋求與歐盟達成協議 川普：50%關稅 已經定了

中央社華盛頓23日專電
川普下午在白宮簽署有關擴增核能生產的行政命令後接受媒體提問。（美聯社）
川普下午在白宮簽署有關擴增核能生產的行政命令後接受媒體提問。（美聯社）

美國總統川普今早揚言對歐洲聯盟（EU）進口至美國的商品課徵50%關稅，6月1日起實施。他下午進一步表示，不尋求與歐盟達成協議，「我們已定好協議了，就是50%（關稅）」，如果在美國建廠，「就沒有關稅」。

川普（Donald Trump）4月初宣布將對全球多國實施對等關稅，其中對歐盟的稅率為20%。但他後來宣布對等關稅暫緩實施90天，各國紛紛把握時間與美談判，盼降低關稅衝擊。

然而，川普今早在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）抱怨，美國與歐盟的貿易談判「毫無進展」，還建議「對歐盟輸美貨物課徵50%直接關稅，從2025年6月1日起生效」。

川普下午在白宮簽署有關擴增核能生產的行政命令後接受媒體提問。被問及有關對歐盟加徵關稅的議題時，他表示，不尋求與歐盟達成協議，「我們（美國）已定好協議了，就是50%」，並重申，如果廠商在美國建廠，「那就沒有關稅」。

他還說，如果有企業想在美國設廠，他可以在建廠期間給予緩衝，「這是合理的」。

對於媒體問及歐盟是否還可以做些什麼，川普表示，「要看接下來發生的狀況，但到目前為止，這（措施）將在6月1日執行」。他說，美國對歐盟有龐大的貿易逆差，並稱，歐盟賣出大量汽車到美國，但美國汽車基本上被限制進入歐盟市場，「這不是好事」。

川普指出，美國和英國達成了「很棒的協議」，也和中國談成一項協議，「我們還有很多其他協議已準備好要簽署了」。

美英兩國8日宣布達成貿易協議，英國將擴大對美國產品的市場准入，包括牛肉、乙醇等，也會降低對美國產品的非關稅壁壘；英國汽車製造商每年輸美車輛配額限制為10萬輛，並適用10%的「對等稅率」。儘管達成這項協議，美國仍將維持對英國輸美商品課徵10%的關稅。

此外，美中雙方日前於瑞士舉行貿易會談後，同意大幅互降關稅，美國把對中國商品的關稅自145%降至30%，中國對美國商品的關稅則從125%降至10%；雙方也同意建立機制持續針對經貿關係對話。

關稅 歐盟 川普

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