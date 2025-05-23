糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(記者鄭怡嫣／攝影)

華爾街日報(WSJ)23日分析，川普總統「又大又美法案」的最大輸家包括領取糧食券 民眾、白卡 使用者、學貸借款人以及電動車 車主，共和黨為了平衡減稅措施而大砍某些項目預算，或者新增收費。

擁有電動車、油電混合車車主，每年將繳交與牌照稅綁定的一筆新稅款，電動車車主每年要繳250元，油電混合車車主每年要繳100元，以便為聯邦「公路信託基金」(Highway Trust Fund)創造新稅收，做為改善高速公路設施之用。

平常消費者為汽車加油時繳交的汽油稅(gasoline tax)就是納入「公路信託基金」。汽油稅已經數十年不曾調漲，也沒有跟通膨連動。隨著汽車燃油使用效率提高，汽油稅稅收跟著下降。

拜登政府任內為購買電動車提供的抵稅(tax credits)福利今年過後便不再繼續，某些車商的幾款電動車可能在2026年還符合抵稅條件。

究竟多少人將喪失俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)參加資格，目前仍不確定。非黨派機構國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)預估至少860萬人在2034年前將失去白卡，但估計數字不包括預算法案表決前最後時刻納入白卡使用者在2026年到2029年裡要有工作的新規。

國會預算處估計，分布於14州與華府特區、累計140萬名使用白卡的無證移民，雖然白卡計畫經費來自州政府與地方政府，新法上路後恐怕也將失去白卡資格。

根據法案規定，各州政府首次將對俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)承擔經費，還要負擔更高比例的行政開銷。從2028年開始，州政府要為糧食券福利承擔至少5%經費。