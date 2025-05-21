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訪白宮遭「伏擊」？南非總統與川普起爭執

新華社華盛頓5月21日電
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總統川普21日在白宮會見到訪的南非總統拉瑪佛沙(左)時，突然展示一些視頻和剪報。（美聯社）
總統川普21日在白宮會見到訪的南非總統拉瑪佛沙(左)時，突然展示一些視頻和剪報。（美聯社）

美國總統川普21日在白宮會見到訪的南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)時突然展示一些視頻和剪報，指責南非正出現「針對白人的種族屠殺」。對此，拉瑪佛沙當場否認，並指出川普所謂南非白人正逃離暴力和「種族主義」法律的說法站不住腳。

在這場被美國媒體稱為「伏擊」的會見中，川普突如其來的舉動，導致本想借此行改善兩國關係的拉瑪佛沙大吃一驚。拉瑪佛沙說，在南非，所有種族都受到暴力事件影響，其中黑人受影響最大。

今年以來，南非與美國關係一直緊張。川普2月炮轟南非頒佈的新版《徵用法案》，指責南非政府「沒收土地」構成對南非白人的「種族歧視」，並發佈行政令宣佈切斷對南非援助。3月，南非駐美大使拉蘇爾因在一次研討會上稱川普正在引領全球白人至上主義運動而遭美方驅逐。5月20日，美國國務卿魯比奧在國會參議院一場聽證會上稱，美國選擇不參加今年由南非主辦的二十國集團會議，無論是外長級別還是總統級別，因為南非一貫與美國政策不一致。

今年2月，南非國際關係與合作部發表聲明說，美國涉南非行政令的基本前提「存在事實性錯誤」，且忽視了南非殖民主義和種族隔離的沉痛歷史。「我們對這場旨在歪曲我們的國家而散播虛假信息的政治宣傳運動表示擔憂。令人失望的是，這種敘事方式似乎得到了美國決策者的認可。」

南非 川普 種族歧視

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