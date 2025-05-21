我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

團隊華裔成員涉家暴 吳弭政府解雇涉案人

在美生活30年持有綠卡菲裔男 返鄉度假入境遭拘留

美中貿易戰未歇 學者：台灣需新經濟策略與配套因應

記者謝守真／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
政大國關中心21日舉辦「賴總統執政周年的美中台關係評估與展望」研討會。記者謝守真／攝影
政大國關中心21日舉辦「賴總統執政周年的美中台關係評估與展望」研討會。記者謝守真／攝影

在美中貿易戰持續進行之際，賴總統就職滿周年，兩岸經貿何去何從備受關注。中華經濟研究院台灣東協研究中⼼主任徐遵慈說，賴總統520講話未提及兩岸關係，且近期拋出願與大陸在對等關係下恢復交流，從較正面角度來看，是為兩岸經貿設下停損點。而在國際局勢不確定背景下，包括成立主權基金、製造業與服務業的移工和能源等問題，台灣需提出新的經濟策略與更完備的配套措施因應。

政大國關中心21日舉辦「賴總統執政周年的美中台關係評估與展望」研討會。徐遵慈在會上表示，賴總統上任後，兩岸關係經貿急凍，加上政府近年推動去分散市場和去風險化，這導致台灣對大陸及香港的出口比重降到新低。同時，台灣對大陸的投資也降至新低。不過，從另外一角度來看，這也表示說台灣正逐漸失去大陸市場。在此之下，一旦失去大陸市場哪些地方可取代便非常重要。

徐遵慈接著提到，賴總統520講話中未特別提到兩岸關係，並且賴總統近期也拋出願意與大陸在對等關係下恢復交流，基於此，從較正面的角度來說，這也算是為兩岸的經貿設下停損點，台灣產業界或經貿界都有若干期待。

談及主權基金，徐遵慈說，雖成立主權基金在過去已討論許久，但在此時決定成立符合國際潮流。不過，各界更關心的仍是主權基金的規模、透明度，還有負責單位是誰，是否依法依規運作沒有灰色地帶。她稱，目前央行表態傾向不願主導，還需待立法院等的各方意見提出。

徐遵慈再指，在對等關稅問題下，賴總統在演說中也對台灣企業、產業焦慮作出回應，提到未來對外拓展經貿市場，不會只專注在美國。然而，在美中外，下一步台灣要前往哪裡，賴總統是否延續蔡總統的新南向政策與非洲計畫，又或是近期冒出的中東經濟體市場，是否能成為台灣下個投資要點，這些都被視為關鍵。

另，徐遵慈說，新南向國家也是所謂的Global South，新南向政策要如何的延續，是否賦予新意，這非常重要，但從去年至今未看到政府對新南向政策或其他重要東南亞國家（尤其是印度），有較完整的後續經貿合作，或是些相關經貿產業連結的重要政策等。尤其在當前川普對等關稅若實施，勢必會造成另一波全球的供應鏈的轉移，台灣需要提出新的經濟策略。

徐遵慈強調，台灣的供應鏈除大陸外，其實大量放在新南向國家，所以若沒有真的要「脫中入北」，這些現有合作國家都應增加各種量的合作，要以政治之外的務實角度來談。

此外，徐遵慈提到，去年賴總統提出五大信賴產業與亞洲資產中心等政策，如今滿周年，希望能看到較為明確的成果。而現階段，在全球經濟成長下修、地緣政治升溫的背景下，如何調整綠能、碳交易等策略，也成未來政策關鍵，能源問題若能更穩定，有助減少產業的外流。同時，不論兩岸情勢緊張與否，台灣經濟安全相關法規仍待健全，目前僅靠個別法案因應對陸風險，難以支撐全面防護。

中華經濟研究院台灣東協研究中⼼主任徐遵慈說，賴總統520講話未提及兩岸關係，且近...
中華經濟研究院台灣東協研究中⼼主任徐遵慈說，賴總統520講話未提及兩岸關係，且近期拋出願與大陸在對等關係下恢復交流，從較正面角度來看，是為兩岸經貿設下停損點。而在國際局勢不確定背景下，包括成立主權基金、製造業與服務業的移工和能源等問題，台灣需提出新的經濟策略因應。記者謝守真／攝影

供應鏈 關稅 綠能

上一則

眾院共和黨最快今表決川普「大又美」減稅案

下一則

川普3.0？川普長子：「或許有朝一日」會參選美國總統

延伸閱讀

賴願促成朝野對話 指示國安團隊規畫 在野籲賴親自出馬

賴願促成朝野對話 指示國安團隊規畫 在野籲賴親自出馬
冷眼集／若「隔靴搔癢」對話 賴清德難修補朝野裂痕

冷眼集／若「隔靴搔癢」對話 賴清德難修補朝野裂痕
就職周年談話 賴清德未主動提兩岸

就職周年談話 賴清德未主動提兩岸
藍批總統府三大委員會失能 鬥爭當日常 賴清德政績空白

藍批總統府三大委員會失能 鬥爭當日常 賴清德政績空白

熱門新聞

川普總統15日在卡達烏代德空軍基地演講。（美聯社）

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

2025-05-15 14:43
零售業巨頭沃爾瑪。(美聯社)

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

2025-05-17 13:36
川普總統（左）在阿布達比王儲哈立德陪同下參觀謝赫扎耶德大清真寺。（路透）

美總統罕見造訪清真寺 川普脫下鞋 讚嘆伊斯蘭文化

2025-05-15 16:26
過去幾周，川普政府已開始向收到最終驅逐令卻仍未離美的無證移民處以「高額罰款」。圖為收到遣返令的無證移民在佛州一家餐館工作。(美聯社)

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

2025-05-20 21:46
美國財長貝森特和中國國務院副總理何立峰在瑞士日內瓦會面。 美聯社

美國對中關稅沒降那麼多？瑞士談判結果藏細節

2025-05-16 08:51
川普總統提出號稱「又大又美」的削減支出法案，沒想到遭到共和黨內鷹派同志杯葛，未能在16日順利如願通過，將成為眾院議長強生（右）的挑戰。（歐新社）

自己人跑票…眾院預算案卡關 川普：共和黨不需要騷包

2025-05-16 22:50

超人氣

更多 >
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌
時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬
沒買東西卻收到包裹？你可能捲入神祕騙局

沒買東西卻收到包裹？你可能捲入神祕騙局
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留