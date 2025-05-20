「帶子女上班日」模擬白宮記者會 童問：川普開除幾個人

白宮20日響應「帶子女上班日」，記者會台下坐的全是小朋友，白宮發言人李維特回答兒童提問。(歐新社)

20日的白宮記者會 上，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)回答時的笑容格外輕鬆開朗，原因是這天是「帶子女上班日」，台下坐的全是兒童，他們的問題五花八門，童趣十足。例如，一名大約4歲小女孩大膽提問：川普 總統「已經開除了多少人」？

出席這場記者會的兒童都是白宮記者團和白宮工作人員的子女，年齡從嬰兒到11歲不等；李維特10個月大的兒子尼可(Niko)也在場。孩子們坐在父母通常坐的座位上，童稚要求李維特回答各式問題；旁觀者不時爆發出笑聲。

這些問題包括：川普「最喜歡什麼口味的冰淇淋？」李維特回答：加了巧克力醬的聖代冰淇淋。川普「最喜歡的總統是誰？」李維特猜是喬治·華盛頓，但她不是百分之百確定。川普「喜歡擁抱嗎？」李維特肯定地說：「是的，我確實認為他喜歡擁抱。」那麼，川普最喜歡的食物是什麼？ 李維特回答：「他喜歡吃又大又好看的牛排。」

The White House welcomed the children of journalists and staff for Take Our Daughters and Sons to Work Day, where Press Secretary Karoline Leavitt fielded playful questions about President Trump’s favorite McDonald’s order, his go-to ice cream flavor, and even which president he… pic.twitter.com/z0hjyQg4qe — The Lion (@ReadTheLion) 2025年5月20日

當被問到川普「已經開除了多少人」時，李維特笑稱：「其實，到目前為止，我們還沒有開除任何人，只有一個人離職了，但我們有很棒的團隊；到目前為止，一切都好。」

李維特未指明的離職者可能是前國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)，他5月1日離職，川普提名他為駐聯合國大使。川普第一任期以迅速解雇人聞名；而他早年主持全國廣播公司(NBC)「誰是接班人」(The Apprentice)實境節目時，最常說的台詞就是：「你被開除了」。

面對一名兒童提問：川普「希望擁有哪種超能力」？李維特答道：應該是「一彈指就能解決我們國家的所有問題；因為他喜歡快速做事。」

出席白宮記者會的小朋友舉手提問，五花八門。(美聯社)

在眾多問題中，有個男孩的提問特別敏感，他問李維特：「妳最不喜歡的新聞媒體是哪一個？」

李維特低頭看著講台笑道：「我看得出來你是工作人員的孩子，不是記者的孩子。說實話，這得視當天情況而定。」