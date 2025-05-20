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川普出席眾院共和黨會議 稱不會砍向聯邦醫療補助

川普出席眾院共和黨會議 稱不會砍向聯邦醫療補助

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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川普總統（中）在眾院議長強生（左）與眾議員麥克林陪同下，在國會大廈對記者發表談話。（美聯社）
川普總統（中）在眾院議長強生（左）與眾議員麥克林陪同下，在國會大廈對記者發表談話。（美聯社）

美國總統川普20日出席眾議院共和黨會議，發表談話。面對共和黨內傳出對川普「又大又美的法案」表達不滿，認為支出砍得不夠多，川普表示，他才是最大的「財政鷹派」（fiscal hawk），並指法案不會砍向聯邦醫療補助。

川普20日上午抵達國會大廈，於眾院共和黨會議發表談話；川普說，20日的談話基本上就是要鼓舞士氣（pep talk），並稱共和黨現在在參眾兩院都非常團結，讚許眾議院議長強生（Mike Johnson）和參院多數黨領袖熊恩（John Thune）都表現的非常出色。

推動川普政府多項政策的「這個又大又美的法案」（The one big beautiful bill）日前在眾院的預算委員會，雖然一度卡關，但最後仍成功通過，預計在在國殤日（Memorial day）之前將法案送出眾院。

川普日前在社群網路「真實社群」（Truth Social）上向共和黨喊話，希望共和黨議員必須團結支持法案，並表示，共和黨不需要騷包的人（grandstander），要求大家不要再嘴上說說，應盡快通過法案。

川普20日直指共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）就是騷包的人，並認為他不了解政府的運作，認為馬西應該下台；這也是馬西年初表達不願支持川普政府的短期預算案之後，川普再度做出這樣的發言。

至於面對共和黨內鷹派認為川普的法案砍支出砍得不夠多，川普則說，自己是更大的財政鷹派；川普也說明，法案不會砍向聯邦醫療補助（Medicaid），而是要杜絕浪費、詐欺和濫用。

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川普 共和黨 眾院

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