華郵獨家：川普政府擬用援外經費遣返烏克蘭、海地公民

海地移民在德州邊境人道聯盟中心。(路透資料照)

華盛頓郵報20日獨家報導，根據內部文件草案，川普 政府擬動用2億5000萬援外經費，將因為戰亂而遠走他鄉的共計70萬海地 、烏克蘭 公民遣送回國。報導指出，早在國土安全部5日宣布無證客同意「自願遣返」(self-deport)可獲美國政府獎賞1000元之前，海地與烏克蘭公民遣返計畫就已開始籌畫。

報導指出，根據計畫內容，川普政府如果把海地、烏克蘭公民送回祖國，等於將跳過透過聯合國國際移民組織(International Organization for Migration，IOM)安排的運作慣例，也不符合川普政府主張大幅降低外援的政策。川普政府宣布廢除美國國際開發總署(US Agency for International Development，USAID)並凍結外援，原本進行中的計畫有八成喊停，包括在烏克蘭、海地與其他戰亂國家的服務方案。

除了烏克蘭、海地公民之外，計畫草案也提到要將阿富汗、巴勒斯坦、利比亞、蘇丹、敘利亞、葉門等國公民納入「自願遣返」計畫。草案寫道，聯合國國際移民組織並不支持把上述國家公民遣送回國。

報導指出，國土安全部與國務院上周簽署協議當中，包括使用2億5000萬援外經費做為移民配合自願遣返之用，但未提及特定國家。

包括前任政府官員在內的批評人士說，川普政府逼迫尋求庇護的他國公民返回可能有生命威脅的家鄉，作法缺乏人道，違背美國長久理念。批評人士也說，旨在支援難民以及用做難民重新安置的援外經費，可能遭到不當使用。

前總統拜登任內，烏克蘭、海地公民均獲得美國政府給予「臨時保護身分」(temporary protected status，TPS)。根據川普政府計畫草案，自願遣返計畫鎖定20多萬烏克蘭公民以及50多萬海地公民。

華盛頓郵報取得的計畫草案是在今年4月底、5月初之間擬定，國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)答覆詢問時說，文件已經「過時」(outdated)。

麥克拉夫林表示，海地或烏克蘭公民的「臨時保護身分」計畫何去何從，國土安全部長諾姆(Kristi Noem)還沒有做出最後決定。

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