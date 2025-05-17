川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

零售業巨頭沃爾瑪。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)17日報導，川普 總統表示零售巨頭沃爾瑪 (Walmart)應停止「試圖將責任推給關稅 」。

沃爾瑪日前宣布商品價格將會調漲，該公司執行長麥米倫(Douglas McMillon)15日在財報電話會議上表示，價格上升是因為川普對中國商品施加的關稅「過高」所致。

他說：「我們會盡最大努力維持低價，但考量到關稅的規模，即使按照本周宣布的下調幅度，我們也無法完全吸收壓力，畢竟零售業的利潤本來就很薄。」

川普17日在真實社群(Truth Social)上說：「沃爾瑪去年的營利比預期還高，它們和中國都應該『自己吞下關稅』，而不是向重要的顧客收取費用。我會盯著你們，你們的顧客也會！」

川普的評論呼應了商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)在CNN節目《國情咨文》(State of the Union)中的說法，盧特尼克表示「企業和國家要自己吸收關稅」；前財政部長桑默斯（Larry Summers）稱這種說法「荒謬」。

經濟學家告訴CNN，關稅將使美國中低收入 家庭承受經濟壓力，而他們向來是沃爾瑪的主要顧客群。他們習慣在沃爾瑪購買生活必需品，例如食物、雜貨等。

沃爾瑪財務長雷尼(John David Rainey)向國家廣播公司財經頻道(CNBC)表示，價格預計會在5月底前開始變化，並在6月「大幅」上漲。

沃爾瑪在美國擁有逾4600間門市，其商品主要來自加拿大、中國、印度、墨西哥和越南等國。這些國家的產品面臨至少10%的關稅，鋼鐵、鋁、汽車及其零件的進口稅為25%。

「所有關稅都對我們形成成本壓力，但對中國徵收的大規模關稅影響最大。」麥米倫表示。

沃爾瑪預計會調漲的商品包括：

食品

麥米倫說：「我們非常擔心食品通膨問題。」

他稱，香蕉、酪梨和咖啡等食品雜貨來自哥倫比亞、哥斯大黎加和秘魯。美國也從哥斯大黎加進口甜菜、高麗菜、甜瓜和鳳梨，從祕魯進口地瓜和柑橘。

沃爾瑪並未透露水果和蔬菜的價格將上漲多少。

據勞工統計局數據，2月至4月期間，美國零售商販售的香蕉每磅平均價格上漲了約2分。

季節性商品

雪城大學(Syracuse University)經濟學副教授莫納克(Ryan Monarch)告訴CNN，季節性與節慶購物無法延後兩三個月，等貿易戰結束再買。

麥米倫說，沃爾瑪正在主打返校購物。他說：「我認為，我們現在看到的是從4月開始、持續整年的進口商品價格上行壓力，」他並說，未來在估算萬聖節和聖誕節等商品的關稅成本與訂貨數量時，「會變得更具挑戰性」。

玩具、電子產品與嬰兒用品

據玩具協會(Toy Association)資料，美國市售玩具約有80%是由中國製造。

麥米倫說：「中國在某些類別中占了相當大的進口量，特別是電子產品與玩具。」

玩具的價格已出現上漲。研究公司 Telsey Advisory Groups的產品定價分析 顯示，4月中旬，沃爾瑪競爭對手目標百貨 (Target)銷售的芭比泳衣娃娃價格一周內上漲了42.9%，達到14.99美元。

遊戲產品也可能變貴。有專家稱，任天堂 Switch 2最初的售價為450美元，但實際價格可能會在600美元左右。

投資公司Synovus的資深投資組合經理摩根(Daniel Morgan)表示，蘋果iPhone 17的價格也可能超過 1,000 美元，而不是 799美元。

嬰兒車、衣服、汽車座椅和配方奶粉等兒童保育產品的價格也可能上漲。產業專家表示，約90%的兒童和嬰兒用品都只在中國生產，而且這種情況短期內不會改變。

「顧客需要這些東西。即使這些產品變貴了，顧客仍然會購買，」莫納克說。 「因此，你可能會認為這類產品的價格會上漲得相當快。」

家居用品

根據美國國際貿易委員會數據，2024年中國向美國出口的商品總額超過4,380億美元。其中近19%是機械設備與機械裝置；另外有4%是寢具、家具與燈具。

沃爾瑪財務長雷尼(John David Rainey)表示，美國第一季的一般商品銷售略有下降，主要出現在電子產品、家居用品與運動用品方面。他指出，家居用品不像食品與嬰幼兒用品那樣被視為必需品，消費者更可能選擇延後購買。

莫納克說：「消費者現在非常擔心，他們正在延後購買耐久財，例如汽車和家電。」

他表示，沃爾瑪是少數在關稅生效前就增加進口的企業之一，這讓他們得以囤積不易腐壞的商品，以因應價格變化。