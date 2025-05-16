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美新任駐中大使遞交國書副本 龐德偉：推進美國利益

特派記者陳政錄／北京即時報導
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美國駐中大使龐德偉（左）向中國外交部部長助理洪磊遞交國書副本，代表他開始外交工作。取自美國駐華大使館微信公眾號
美國駐中大使龐德偉（左）向中國外交部部長助理洪磊遞交國書副本，代表他開始外交工作。取自美國駐華大使館微信公眾號

美國新任駐華大使龐德偉（前譯裴度），在15日抵達北京履新後，據美國駐華大使館官方微信帳號，他已向中國外交部部長助理洪磊遞交國書副本，並稱期待代表美國總統川普以及美國人民推進美國的利益。這代表龐德偉已開始進行外交工作。

據美國駐華大使館官方微信帳號發文稱，龐德偉在社交帳號上說，「今天，我向（中國）外交部部長助理洪磊遞交國書副本。我很期待能在中國代表特朗普（川普）總統以及美國人民推進美國的利益。」

美國駐華大使館文章還發布，龐德偉向洪磊遞交國書副本時的握手合影。

與此同時，今晚，中國外交部也發布訊息稱，「2025年5月16日，外交部部長助理兼禮賓司司長洪磊接受美國新任駐華大使龐德偉遞交國書副本。龐德偉大使於5月15日抵華。」

在國際外交場合，國書一般指一國向他國派大使、公使時的正式委任文件，通常一國大使向外交部遞交國書副本後，即可以開始其外交工作。不過，在一些國家，外國大使的正式到任日期仍會以向地主國元首呈遞國書正本之日算起。

在昨日抵達北京時，龐德偉就發文表示，已經準備好開始工作，讓美國更安全、更強大，更繁榮。

對此，中國外交部發言人林劍昨天回應說，願為龐德偉履職提供便利。中國對中美關係的立場一以貫之，「我們始終堅持相互尊重、和平共處、合作共贏原則來看待和處理中美關係」。希望美方與中國相向而行。

據美國大使館公布的履歷，龐德偉於2015至2021年間在美國參議院擔任代表喬治亞州的參議員。在參議員任期中，他擔任過參議院海上力量小組委員會的主席，以及參議院國務院外交關係監督小組委員會主席，並且為強化美國在亞洲、中東，以及歐洲各地的夥伴關係而頻繁往來各地。

履歷也顯示，龐德偉在擔任美國公職之前，曾在法國、新加坡、美國、香港等地居住。在香港期間曾經擔任過莎莉集團（Sara Lee Corporation）的亞洲運營負責人。

龐德偉 大使館 參議院

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