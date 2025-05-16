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美國對中關稅沒降那麼多？瑞士談判結果藏細節

美國對中關稅沒降那麼多？瑞士談判結果藏細節

編譯易起宇／綜合外電
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美國財長貝森特和中國國務院副總理何立峰在瑞士日內瓦會面。 美聯社
美國財長貝森特和中國國務院副總理何立峰在瑞士日內瓦會面。 美聯社

美中官員日前在瑞士日內瓦進行經貿談判，達成了雙方暫時互降逾110%關稅的意外結果，並讓市場為之一振。但BBC中文網指出，若仔細整理目前的關稅狀況就會發現，美國對中國的實際關稅並未如新聞標題的30%那麼低，半導體領域甚至高達70%，並可能成為雙方未來博弈的焦點。

BBC中文網報導，根據12日公佈的美中日內瓦經貿會談聯合聲明，美中同意互降關稅90天，美國對中關稅從145%降至30%，中國對美關稅則從125%降至10%。然而，若仔細計算，實際關稅其實比上述數字還高。

美國對中關稅的30%，包括了保留的10%對等關稅，以及因為芬太尼問題而加徵的20%。但這並未加算川普第一屆任期根據301條款、針對特定類別產品加徵的四輪關稅。

據美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）計算，2024年底的美國對中平均加權關稅稅率為10.7%。這意味著目前美國對中關稅實際上大約為40.7%。高盛表示，若再綜合各類調整及半導體等行業的關稅豁免，美國對中實際有效關稅稅率為39%。

此外，美方先前取消對「小額包裹」的關稅豁免，變成120%，12日聲明後也只降至54%，仍將增加跨境電商等領域的營運成本。

同時，美中貿易談判焦點的半導體，也並未隨著這次談判明顯下調關稅。雖然川普先前豁免了對半導體、智慧手機、筆記型電腦等產品類別的加徵的對等關稅，但他仍從1月起對中國半導體課徵50%關稅，再加上芬太尼關稅的20%，目前美國對中半導體徵收的關稅達到70%。

中國占美國半導體整體進口額的比率已從2018年10.3%降至2024年的4.5%，因此關稅升至70%的邊際影響相對有限。只不過，受到影響的不少都是美國企業，像是超微（AMD）、英特爾和美光等，面臨著不小的額外成本支出。

不過，BBC中文網也指出，美國的高階晶片出口禁令正在鬆動。就在美中談判後的第二天，美國商務部底下的工業與安全局（BIS）副部長凱斯勒（Jeffery Kessler）表示，已指示下屬不要執行前總統拜登發布、原訂5月15日生效的「人工智慧（AI）擴散規則」。美國商務部長盧特尼克3月也曾在公開場合明確表示，希望將出口管制議題納入雙邊貿易談判。

關稅 商務部 川普

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