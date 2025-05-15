川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普總統15日在卡達烏代德空軍基地演講。（美聯社）

Axios政治新聞網站15日報導，川普 （Donald Trump）總統近日在中東的一連串大膽外交舉措，連一些最反對他的民主黨人士也在震驚之際心生佩服；短短一周內，他會晤被美方列為恐怖分子的領袖，宣布全面解除對敘利亞 的制裁，與青年運動組織達成停火協議，並從哈瑪斯處換回人質，後兩者甚至沒有讓以色列參與。

這些拜登 政府資深人士，雖然無法對川普的說法照單全收，但也不得不承認他的膽識。

連拜登政府的外交老將都驚呼其執行力之明快。一名前官員坦言：「天啊，我真希望我也能在一個這麼迅速行動的政府裡工作。」

前拜登政府國務院官員普萊斯（Ned Price）說，「他做了這麼多事，但人們卻不願意去談它，還展現出一副不以為然的樣子。」

曾在三屆民主黨政府中擔任要職的馬利（Rob Malley）表示：「想到他的巨大權力可能造成的破壞，很難不感到恐懼；但他魄力十足地打破這麼多禁忌，又讓人禁不住會對他產生敬佩。」

在許多議題上，川普都採取了在歷任政府中前所未見的做法。

他打破西方陣營「不惜一切代價支持烏克蘭」的共識，直接與俄羅斯總統普亭談判，並明言基輔無法收回克里米亞，應立即與俄方達成協議。

他親自介入近期的喀什米爾危機，不像過去政府刻意迴避以免惹怒印度。

他主張與伊朗直接談判，無視國內外鷹派人士的壓力，這些壓力曾讓歐巴馬和拜登政府裹足不前。

令前任資深官員更加震驚的是，川普政府上月竟與哈瑪斯進行秘密談判，成功促成人質亞歷山大（Edan Alexander）獲釋，而以色列竟是透過情報部門才得知此事。

在敘利亞問題上，川普更一舉宣布全面解除對阿薩德政權的制裁，歐巴馬時期的副國安顧問羅茲（Ben Rhodes）甚至在Podcast節目中表示：「這顯然是正確的決定，我不知道拜登為什麼沒有這麼做。」

「我不認同川普許多做法的動機，」羅茲說，「但你必須承認，他不會被那種『我們不能這樣做，因為如此如此這般這般』的思維綁死。有時候你就是得換個方法。」