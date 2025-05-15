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川普對中關稅為何軟化？幕僚警告「川粉恐遭殃」

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普14日在卡達路薩爾宮舉行的國宴上，聆聽卡達埃米爾阿勒薩尼（未入鏡）演講。路透
美國總統川普14日在卡達路薩爾宮舉行的國宴上，聆聽卡達埃米爾阿勒薩尼（未入鏡）演講。路透

美國與中國已同意大幅下調懲罰性關稅，緩和貿易戰，該協議14日起生效。華盛頓郵報報導，白宮是在接獲警告稱「川普的支持者」將受波及後，才決定下修對中關稅。

川普總統4月2日宣布對中國進口商品加徵高額關稅，引發美國與全球市場一連串反應。盡管如此，川普一度堅持不讓步，認為美國必須承受短期經濟陣痛，才能達成貿易再平衡，且中國損失更為嚴重。

但到了4月底，屬於川普基本盤的藍領族群，包括碼頭工人與卡車司機，開始示警：對中貿易近乎中斷，已損害他們生計。部分高級幕僚因此認為，這為轉圜提供了契機。

兩位知情人士透露，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、財政部長貝森特與其他幕僚私下向川普指出，若不降關稅，核心選民將受創。他們以此為由，促成與中方重啟談判。

一位白宮官員指出，促成雙方在瑞士日內瓦展開會談的因素很多，其中關鍵是：這場貿易衝突已傷及川普的支持群體。知情人士說：「這為蘇西（威爾斯）提供了一個關鍵窗口。」

華郵指出，川普此舉突顯出其政策的內在矛盾。他試圖以史無前例的速度重塑全球貿易，但在政治與經濟代價浮現後，即使是他力圖保護的選民也難以倖免。

報導最後指出，這場讓步也暴露出川普實現其關稅構想的種種阻力。不僅國際海岸與倉儲工會（ILWU）公開批評，原本的盟友如陷入困境的製造商、業績下滑的卡車業者、以及擔心成本上升的建築公司，也紛紛倒戈。多位企業執行長已向白宮表達不滿，部分與川普關係密切的共和黨參議員也公開反對。

曾為眾議院前多數黨領袖坎托（Eric Cantor）工作的共和黨策士海耶（Doug Heye）表示，川普的民調數字遭到重創，讓他或許不太可能再次冒險，「我們第一次看到川普在經濟上處於劣勢，這就是原因所在，這觸及了他DNA中的某些核心本質，也就是經濟和商業，這讓他難以維持這些關稅」。

川普 關稅 白宮

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