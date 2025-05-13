我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美4月CPI微升至2.3% 低於預期 關稅效應尚未顯現

川普出席沙王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克到場

對抗北京 川普中東行 有意簽署晶片與礦產協議

編譯江昱蓁／即時報導
沙國王儲在哈立德國王國際機場航廈歡迎川普來訪。美聯社
沙國王儲在哈立德國王國際機場航廈歡迎川普來訪。美聯社

川普13日抵達沙烏地阿拉伯，展開為期四天的中東行。據華盛頓郵報報導，美方希望川普訪問中東期間，能與當地國家簽署礦產與晶片協議。因此，大量有關人工智慧（AI）晶片的出口正洽談中，同時沙國的一間礦產企業也獲准向美國出口關鍵礦物。

報導指出，川普政府有意授權向中東兩間與政府有淵源的企業，出售數十萬顆AI晶片，藉由協助該地區成為AI強國，進而建立對抗中國的堡壘。

兩名知情人士透露，這些協議最終可能在川普訪問中東期間敲定，這將讓阿拉伯聯合大公國的AI公司G42與沙國AI公司Humain能使用美製的AI晶片。

第三位不願透露姓名的人士則說，部分晶片將透過阿聯企業與美國人工智慧公司Open AI之間的合作來流通，其他則直接交付G42。這筆交易最初由紐約時報披露，但白宮卻不願評論。

參與協議之一的美國企業博罕全球投資（Burkhan World Investments）創辦人兼執行長薩哈爾汗（Shahal Khan）說，川普政府還批准一間美國企業與沙國合作夥伴簽署一份價值90億美元的備忘錄，以開採、加工關鍵礦物。根據華郵取得文件，沙國企業「格蘭德礦業有限公司」（Grand Mines Mining LLC）將在沙國與非洲等地區探勘鋰、鈷及稀土元素，並出口至美國。

華郵指出，允許出口大量高性能半導體晶片意味著美國外交政策突破。由於擔心這兩國與北京政府過從甚密，拜登限制這類晶片的銷售。此前美國允許這類晶片的出口速度也較慢，還制定分階段審查計畫與其他限制措施。

報導表示，中東地區豐富的石油資源與充足電力供應，刺激美國政府與矽谷AI企業合作的興趣。在美國與阿聯政府的合作下，微軟與G42於2024年簽署協議，規定G42須拆除華為生產的設備，並實施其他限制措施。

1名知情人士透露，川普政府認為加速晶片銷售有助於美國利益，讓中東地區與美國更緊密，也有助推動美國企業的發展。

然而，銷售晶片將增強這些國家的AI能力，使其在AI軍備競賽中享有據大優勢。卡內基國際和平基金會研究員溫特李威（Sam Winter-Levy）表示，有朝一日他們能與美國競爭。

他說，「由於他們控制石油供應，過去半個世紀我們持續努力削弱這些國家對美國的影響力」，川普「正將一項核心戰略技術—運算能力轉移至海外，同時對與中、俄關係密切的政權產生新的依賴」。

自川普上任以來，華府促成沙國與阿聯企業對美國數據中心的基礎設施進行重大投資。溫特李威說，川普政府的做法缺乏策略性，這「似乎變成贈送核心戰略科技，換取短期而又表面的讓步」。

AI 川普 石油

上一則

川普抵中東行首站沙國 料將宣布千億軍購

延伸閱讀

川普抵中東行首站沙國 料將宣布千億軍購

川普抵中東行首站沙國 料將宣布千億軍購
反擊川普貿易戰 北京尋求拉美結成統一戰線

反擊川普貿易戰 北京尋求拉美結成統一戰線
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

熱門新聞

根據在美國與中國在日內瓦發布的聯合聲明，美中雙方將暫時降低對彼此進口品的關稅。（路透）

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

2025-05-12 03:22
加拿大總理卡尼(左)6日在白宮與川普總統會面。(路透)

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

2025-05-06 13:39
美國總統川普表示，他將簽署行政命令壓低美國處方箋藥物的價格。（美聯社）

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

2025-05-12 08:35
美中在瑞士日內瓦舉行的貿易談判，中方由國務院副總理何立峰主談。(路透)

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

2025-05-11 20:52
中國在美國財政部長口中形同「禁運」之下能夠運作的空間不少，還可能藉著美國和全球其他國家的緊張關係從中得利。（路透）

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

2025-05-07 10:34
圖為哈德遜研究所中國中心主任余茂春。記者謝守真／攝影

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

2025-05-05 11:34

超人氣

更多 >
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機

「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機
魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚

魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則
全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏