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貝森特抓1小撮糖：如果這是芬太尼…美中談判細節曝光

編譯羅方妤／即時報導
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財政部長貝森特。（美聯社）
財政部長貝森特。（美聯社）

華爾街日報報導，美國財政部長貝森特說，美中已針對一項維持談判進展的框架達成協議。知情人士表示，貝森特與中方官員談到芬太尼的嚴重性，並肯定中方對芬太尼問題有所回應。

貝森特表示，美中雙方已針對一項維持談判進展的框架達成協議，應有助於避免4月2日川普宣布加徵關稅後以牙還牙式報復升級。當時川普對中國加徵34%對等關稅，隨後美中之間展開多輪報復，關稅稅率不斷上升。

儘管美中雙方未能針對所謂「芬太尼關稅」達成協議，但美國在私下會談表明打擊這種致命毒品重要性。川普曾指控中國未能積極防堵芬太尼非法貿易，但中國否認。

一名知情人士說，貝森特在10日的私下會面時，從桌上盤子抓起一小撮糖對中國官員說，如果他抓的是芬太尼，這麼一點量就足以致人於死。貝森特又抓起更多糖，稱這個量足以殺死全日內瓦人。接著他又抓起更多，並表示這樣多的量足以殺死全瑞士的人。

貝森特向一小群記者簡報時表示，雖然芬太尼不是貿易談判主要焦點，但中方代表團成員包含了能和美國官員討論相關細節的公安部長王小洪。貝森特說，這類官員通常不是貿易團隊的一員，而這「展現他們積極應對我們的疑慮」。

貝森特在簡報時說，在日內瓦為期兩天的每場會談結束後，川普都會收到最新資訊。

川普自第二任期開始以來，一直堅持對中國加徵關稅，即使市場受創亦然。然而，近幾周貝森特一直關注和中國貿易戰可能帶來的負面影響。他多次表示，與中國的狀況是無法持續下去的。

川普日前曾暗示對中國關稅可能降至80%，但他也說稅率要由貝森特決定。

韋德布希證券分析師艾夫斯表示，如今中國商品關稅稅率由145%降至30%，有如「夢幻場景」。

貝森特 關稅 川普

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