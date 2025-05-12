美中90天內真能平息貿易戰？經濟學家：別過度樂觀

時任美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平（右）2019年6月出席日本大阪20大工業國領袖峰會雙邊會談。路透

有線電視新聞網（CNN）報導，美中兩國將大幅調降彼此關稅 90天，進行貿易談判。分析師對此表示歡迎，但也提醒不要對美中貿易爭端過度樂觀。

經濟研究及諮詢機構凱投宏觀（Capital Economics）首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）說，「這是重大的局勢緩和」，但指出美國如今對中國課徵的30%關稅，仍比美國對其他大多數經濟體課徵的稅率高很多，且美國「似乎仍試圖」集結其他國家，要求他們限制與中國之間的貿易。

威廉斯說：「在這種狀況下，90天休戰並不保證會帶來持續停火。」

德國商業銀行（Commerzbank）經濟學家也指出，美中相互加徵的關稅與川普 重返白宮 前相比，仍顯著偏高。

投資平台盛寶（Saxo）策略分析師威爾森（Neil Wilson）12日表示，儘管美國財政部長貝森特說美國不希望與中國經濟「脫鉤」，但「美國完全正在努力脫鉤」，這種分離可能會以美中貿易大幅下滑的方式出現。

英國BBC則質疑，90天是否足夠處理長期以來的挑戰，並指川普首任總統任期四年中，大部分時間美中都在談判，但只取得有限成功。

美中2020年1月達成「第一階段貿易協議」，中國承諾對美國商品採購量在2017年基準上增加2000億美元，並加強保護智慧財產權。美國也降低關稅作為回報。但中國從未達成購買目標，且對於其智慧財產權保護的投訴依舊存在。

此外，在這之後的幾年，美中兩國彼此增加貿易限制。克服分歧的難度，凸顯這兩個世界最大經濟體之間更為根本的長期衝突。中國經濟長期由政府主導，與美國自由市場資本主義格格不入。