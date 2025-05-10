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川普中東行 海灣國家鉅額投資 盼緩和加薩惡劣局勢

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川普中東行 海灣國家鉅額投資 盼緩和加薩惡劣局勢

中央社開羅10日專電
川普總統下周將訪問中東海灣3國，加強海灣關係及討論中東局勢。(美聯社)
川普總統下周將訪問中東海灣3國，加強海灣關係及討論中東局勢。(美聯社)

美國總統川普下周將訪問中東海灣3國，加強海灣關係及討論中東局勢。中東媒體和政治專家指出，海灣國家期盼藉由對美國鉅額投資，促使美國在巴勒斯坦問題解決方案上採取更平衡的立場。

川普預定於13日至16日訪問沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國（阿聯）。

中東行是川普重返白宮後第二次出訪海外。川普第二任期首度出訪是赴梵蒂岡，參加已故教宗方濟各（Pope Francis）葬禮。

川普2017年首度執政時，海外訪問首站也是沙烏地。

埃及外交部前次長哈里迪（Hussein Haridy）8日在金字塔報（Al Ahram）發表評論指出，「經濟和投資機會」是川普選擇出訪目的地主要兩大考量，其中最重要的莫過於軍火交易。

哈里迪表示，川普下週中東行將聚焦於拓展美國與海灣國家的雙邊關係，尤其在經濟和金融領域，美國軍售也將成為談判核心。

路透社引述知情人士指出，美國準備向沙烏地提供價值超過1000億美元（約新台幣3兆261億元）的武器裝備。

至於海灣國家對美國投資，哈里迪說，沙烏地阿拉伯將向美國投資1兆美元；阿聯計劃打造一個區域人工智慧中心，向美國投資1.4兆美元；卡達則與美國協商，計劃建造一條行經土耳其通往歐洲的天然氣管道。

哈里迪指出，除了經濟發展外，伊朗核計畫及加薩問題將是另兩項重要議題。美國最不希望看到在中東爆發核武軍備競賽。因此他認為，針對伊朗核計畫在阿曼進行的美伊核子談判，此行也會有後續發展。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）指出，美國和伊朗已同意於11日在阿曼進行第4輪談判。

哈里迪分析，海灣3國應會利用未來對美國的鉅額投資，引導美國政府更傾向阿拉伯國家對加薩戰爭，以及和平解決巴勒斯坦問題的立場，進而有助於緩和中東地區整體局勢。

埃及提出的「阿拉伯版加薩重建計畫」（Arab Plan）於3月4日在阿拉伯聯盟（Arab League）峰會上通過。相關當局也極可能在川普這次訪問中提出討論，讓川普更容易接受。

「新阿拉伯報」（New Arab）報導，財力雄厚的海灣3國不僅是川普眼中的對話人、加薩戰爭調解人，也是地區強國，對美國經濟將產生重大貢獻。雙方在川普這次出訪必將達成許多共識。

報導指出，海灣3國領導人將向川普表明，美國應利用其影響力向以色列施壓，停止以色列在加薩、黎巴嫩和敘利亞的蠻橫武力行為，也保證不對伊朗採取軍事行動。

「新阿拉伯報」報導，海灣國家領導人認為，以色列在中東的武力行動在區域內增添許多不穩定因素，尤其是紅海安全。包括沙烏地阿拉伯、卡達和阿聯在內的波斯灣合作理事會（GCC）會員國都非常擔憂讓伊朗捲入戰爭，認為這將對海灣國家經濟和國家安全造成毀滅性後果。

華府智庫「阿拉伯海灣國家研究所」非常駐研究員賈可布斯（Anna Jacobs）告訴「新阿拉伯報」，海灣國家領導人對川普中東行的首要議題，將聚焦在以色列違反加薩停火協議，持續摧毀加薩地區，以及襲擊敘利亞和黎巴嫩的行為。

彭博經濟研究中東地緣經濟主管艾斯芬岱利（Dina Esfandiary）指出，海灣3國的經濟實力是他們爭取川普政府支持的機會。

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