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赫塞斯：軍校必須完全根據成績錄取學生

世界新聞網王若馨、中央社華盛頓9日綜合外電報導
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國防部長赫塞斯。(路透)
國防部長赫塞斯。(路透)

國防部赫塞斯（Pete Hegseth）9日發布備忘錄，要求五角大廈相關部門首長於30天內提出資料，證明軍事院校招生時不會考慮種族、族裔或性別。他還在備忘錄中表示，軍事院校必須「完全根據成績錄取學生」。

赫塞斯在五角大廈發布的兩份政策備忘錄之一中寫道，從軍事院校的下一輪招生開始，未來的學生將「完全根據成績」接受錄取評估。文件強調，「不考慮」候選人的種族、性別或民族，但可能會考慮「獨特的運動天賦」和先前的軍事服役等因素。

赫塞斯在備忘錄中寫道：「這確保了只有最合格的候選人才能被錄取、接受培訓，並最終被任命領導歷史上最優秀的戰鬥部隊。」、 「不選擇最優秀的人會削弱我們的殺傷力和作戰準備，並破壞我們武裝部隊的卓越文化。」

此外，五角大廈9日下令清查並封存美國各軍事院校和戰爭學院圖書館中，含有多元包容、反種族主義及跨性別人士等主題的資料。

法新社報導，這是國防部針對支持多元包容與相關計畫的最新舉措。國防部之前已從官方網站移除涉及這些內容的大量文件與圖片，連談到塔斯克基飛行員（Tuskegee Airmen）這類含有非裔美國開拓者內容的文章也未能倖免。

一份致五角大廈高層領袖、軍事指揮官和其他官員的備忘錄寫道：「宣導會造成意見不睦的觀念和性別意識形態教材，與本部核心使命互相矛盾。」

這份備忘錄指示官員「立即識別軍事院校圖書館中，可能不符合本部核心使命的資料」，並且封存以供審查，以利後續「決定這些資料最妥當的最終處置方式」。

備忘錄指出，一個由「具備知識的領袖、教育工作者及圖書館專業人員」組成的委員會，已整理出一份關鍵字搜尋清單，以利識別需要審查的內容。

該備忘錄附加清單提到的字詞包含：平權行動、結盟、反種族主義－美國、批判性種族理論、多元、公平及包容（DEI）、非常規性別、性別轉換，以及跨性別者－美國。

備忘錄還提到：「國防部與教育領域的專家後續將根據整體情況和相關事實進行詳盡審查，以決定這些資料的最終處置方式。」

五角大廈 國防部 赫塞斯

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