美中本周末貿易會談登場 聚焦3大觀察重點

美中高層官員10日-11日在瑞士日內瓦展開「解放日」之後的首次貿易會談。(美聯社)

美中高層官員10日-11日在瑞士日內瓦展開「解放日」之後的首次貿易會談。以下是觀察重點：

1. 關稅 是否會下降？

川普 對降低關稅持開放態度。他本周表示，目前145%的稅率已不能再高多少，因此最終可能下降。他9日並提到將稅率降到80%。一些美國政府官員認為川普提出的80%構想，是一項公開的訊息，鼓勵貝森特盡力將稅率談到80%附近。

商務部長盧特尼克9日表示，預期川普仍將對中國維持相當高的「對等式關稅」，但稅率可能敲定在川普於4月2日所宣布的34%。

2. 美國可能從中國得到什麼？

川普希望獲得更公平的貿易，並要求中國管制芬坦尼走私進入美國，這是美國在降低關稅之前要求中國做出的承諾。據華爾街日報報導，針對芬坦尼問題，美方已經給予中國一份建議清單，說明中國可以如何來鎮壓用於製造芬坦尼的化學品走私。在這次會談中，中方代表預料將因應美國這項具體的要求。如果雙方在此一議題上達成協議，美方可能降低對中國產品的關稅。

中方也考慮承諾採購一些美國產品，並增加在美投資。但雙方不可能在這次會談中達成貿易協議。

3. 中國有那些談判籌碼？

中國目前壟斷多種關鍵性礦物的全球供給，且擁有接近壟斷性的稀土 產業，這些是軍、民用科技不可或缺的原料。分析師預料中國在談判時將以管制這些礦料出口為籌碼，尤其是稀土。

中國代表團由副總理何立峰領軍，預料他將提出有關雙方如何降低貿易緊張的計畫。北京方面已表示，美國應該完全取消對中國產品實施的145%關稅。