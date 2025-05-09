習近平派公安部長參與貿易談判 凸顯「芬太尼」重要性

中國公安部長王小洪檔案照。（路透）

據「華爾街日報」報導，知情人士透露，中國領導人習近平 將派遣中國公安部長王小洪前往瑞士，參加與美國的貿易談判，這表明芬太尼問題對雙邊關係的重要性。

王小洪是中國公安部部長，也是國務院 高級領導人，他將參加由國務院副總理何立峰率領的中國代表團，何立峰是習近平的親信。他們將於周末在瑞士與美國財政部長貝森特(Scott Bessent)和美國貿易代表貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會談，或將決定雙方能否從天價關稅 走回來。

如何解決川普總統對中國在芬太尼問題中所扮演角色的擔憂，習近平指定王小洪參與美中之間的討論，將對周末的貿易談判帶來幫助。

川普政府施壓北京採取更嚴厲的措施，切斷用於製造芬太尼的化學品的生產和出口，以幫助解決美國的毒品危機，但中美兩國之間的不信任一直困擾著這種努力。中國官員將他們在緝毒方面的合作意願框定為「善意」，稱美國的關稅讓他們不太可能幫助解決芬太尼問題。

最近幾周，隨著中國經濟壓力的增加，北京試圖在芬太尼問題上重新接觸，以提供一個渠道擺脫關稅的敵意，並允許雙方開始貿易談判。

華盛頓智庫史汀生中心(Stimson Center)中國專案主任孫雲(Yun Sun)表示：「王小洪的出現意味著芬太尼不僅在談判桌上，也是現階段中美貿易談判的關鍵棋子。中國有多大的合作意願，將代表他們有多渴望達成貿易協議。」