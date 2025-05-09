跟進台日韓 泰國擬在關稅談判前加入阿拉斯加天然氣計畫

泰國有意加入阿拉斯加計畫。路透

泰國能源部 8日表示，有興趣加入美國總統川普支持的阿拉斯加州大型天然氣 管線共同開發計畫。該計畫已延宕許久，而台灣、日本和南韓等亞洲液化天然氣（LNG）買家都已表達了加入的興趣。

隨著泰國在關稅談判前探索減少對美貿易順差460億美元的方法，能源部表示，已討論透過投資天然氣探勘和生產，以及相關的基礎設施，來參與規模440億美元的阿拉斯加LNG計畫。能源部補充道，泰國還願意簽訂長期合約，每年從阿拉斯加進口約300萬-500萬噸的LNG。

泰國對阿拉斯加計畫展現興趣，被視為是增加對美投資，以換取川普政府停止對該國商品課徵36％關稅的一環。正準備與美方協商的曼谷當局，已強調將進口更多美國天然氣、石化原料及農產品來減少貿易逆差。

做為淨能源進口國的泰國，加入阿拉斯加計畫還有助於在暹羅灣的天然氣儲量減少之際，獲得供應保證。能源部常務次長帕薩特（Prasert Sinsukprasert）表示，隨著電動車的增加、對人工智慧（AI）與資料中心的投資可能大幅增加電力需求，阿拉斯加計畫可能成為可負擔電力的「未來可行選項」。

本周稍早帕薩特率領前往阿拉斯加的代表團，會見了支持該計畫的州長鄧利維（Mike Dunleavy）、州營企業阿拉斯加天然氣管線發展公司（AGDC）以及Glenfarne Group高層，討論LNG貿易和投資機會。

泰方代表團成員還有LNG載運業者，包含國營事業泰國國家石油（PTT）、泰國國營電力總署（EGAT）以及泰國能源集團（EGCO）等高層。能源部表示，已指示這3家企業與美國同業，進一步討論可能的進口協議。