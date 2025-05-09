阿拉巴馬大學伊朗籍博士生拘留6周後 同意自我遣送

阿拉巴馬大學伊朗籍機械工程博士生杜羅迪(Alireza Doroudi)與未婚妻莎瑪‧巴吉加尼(Sama Ebrahimi Bajgani)。（美聯社）

美國廣播公司(ABC)報導，阿拉巴馬大學(University of Alabama)伊朗 籍機械工程博士生杜羅迪(Alireza Doroudi)被移民 和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留6周之後，8日透過律師宣布同意自我遣送。

杜羅迪3月底遭到移民局官員拘捕，送往路易斯安納州耶拿(Jena)的移民拘留中心，距離與未婚妻同住的阿拉巴馬州托斯卡露沙(Tuscaloosa)住家相距300哩。國務院原本說杜羅迪對美國國家安全存有重大威脅，勒令驅逐出境原因包括F-1學生簽證 已被註銷、不再是符合簽證規定(in status)的合法學生。

杜羅迪辯護律師羅薩斯(David Rozas)說，聯邦政府對於指控罪名不曾提出證據。

杜羅迪未婚妻莎瑪‧巴吉加尼(Sama Ebrahimi Bajgani)說，杜羅迪簽證在2023年6月遭註銷，但官員並未說明任何理由，數度洽詢都沒有得到答案；阿拉巴馬大學建議杜羅迪可以繼續留在美國，倘若離開將無法再次入境。

羅薩斯表示，杜羅迪做出痛苦決定，同意自我遣返回伊朗，以免繼續遭受「漫長且不必要的關押」。他說，杜羅迪表示雖然很喜歡美國，「但他們不讓我留在在裡，所以我將回家」。

移民法官鞏薩雷茲(Maithe Gonzalez)8日裁定，是否繼續拘留杜羅迪將在進一步聽審之後決定。

羅薩斯表示，正當法律程序(due process)遭到耽誤或拒絕，被迫在遙遙無期的拘留與自願離開之間做出選擇，「我們必須捫心自問這將變成什麼樣的先例，這不只影響外國學生而已，還關係到美國的公平與正義」。