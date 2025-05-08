我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西斯汀教堂冒出白煙 新教宗已選出

快看世界／今日你應知道5件事

美商務部長：英國將買100億元波音客機

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國商務部長盧特尼克。（路透）
美國商務部長盧特尼克。（路透）

美國8日與英國簽署貿易協議，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）指出，英國將開放市場，為美國出口業者增加50億美元的機會，同時英國也將購買100億美元的波音客機。

美國總統川普8日在白宮橢圓辦公室（Oval Office）與英國首相施凱爾越洋通話，指美國與英國簽署貿易協議，內容進一步開放美國產品進入英國市場，同時英國也取消許多非關稅障礙、美國產品未來也得以快速通過英國海關。

川普指出，協議的細節將在接下來的數周內完成，英國將開放數十億美元的市場，包括牛肉、酒精等農產品，以及美國化學、機械和其他工業產品。

盧特尼克指出，美國對英國有貿易順差，但基本上兩國是平衡的貿易，指英國對美國開放市場，為美國出口業者增加50億美元的機會，而美國仍將課徵10%的關稅，將為美國增加60億美元收入。

盧特尼克說，英國也將宣布購買100億美元的波音客機。

對英國方面，美國已宣布將課徵25%的進口汽車關稅，盧特尼克表示，美國同意英國每年可以出口10萬台汽車到美國，只須課10％的關稅。

此外，盧特尼克表示，英國出售勞斯萊斯（Rolls-Royce）的飛機引擎給波音公司，美國也同意引擎和相關飛機零件免課關稅。

盧特尼克並指出，根據兩國協議，英國也將國有化鋼鐵業，同時模仿美國的作法，針對他國鋼鐵傾銷課徵關稅。

關稅 波音 貿易協議

上一則

對等關稅後第1國…川普宣布與英國簽貿易協議 內容曝光

延伸閱讀

稱加拿大是「社會主義」美商務部長質疑AI晶片為何要在台生產

稱加拿大是「社會主義」美商務部長質疑AI晶片為何要在台生產
NBA／塞爾蒂克外線嚴重失準 尼克落後20分延長賽逆轉勝

NBA／塞爾蒂克外線嚴重失準 尼克落後20分延長賽逆轉勝
NBA／布朗森轟致命三分彈 尼克主帥讚：他就是這麼特別

NBA／布朗森轟致命三分彈 尼克主帥讚：他就是這麼特別
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

熱門新聞

總統川普今天在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）貼出一張自己身穿教宗禮服且似乎是人工智慧（AI）生成的搞笑圖片。（取材自truth social）

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

2025-05-03 09:42
加拿大總理卡尼(左)6日在白宮與川普總統會面。(路透)

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

2025-05-06 13:39
中國已默默開始豁免131項、價值約400億美元的美國商品關稅，占自美進口總額的24%；顯示中國正設法緩和貿易戰對本身經濟的打擊，但並不意味中國對美國的立場已有所軟化。路透

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

2025-05-02 08:34
圖為哈德遜研究所中國中心主任余茂春。記者謝守真／攝影

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

2025-05-05 11:34
中國在美國財政部長口中形同「禁運」之下能夠運作的空間不少，還可能藉著美國和全球其他國家的緊張關係從中得利。（路透）

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

2025-05-07 10:34
美國聯邦上訴法院5日駁回川普政府所提的上訴請求。當局請求法院允許撤銷40萬移民的臨時合法身分，其中包括來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的移民。(路透)

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

2025-05-06 14:03

超人氣

更多 >
立夏後三生肖運勢翻紅 他迎感情桃花旺季

立夏後三生肖運勢翻紅 他迎感情桃花旺季
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
董子健拒演「蠻好的人生2」？ 一原因怕挨罵：壓力山大

董子健拒演「蠻好的人生2」？ 一原因怕挨罵：壓力山大
被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了