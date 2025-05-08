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對等關稅後第1國…川普宣布與英國簽貿易協議 內容曝光

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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圖為英國首相施凱爾（左）2月27日訪問白宮會晤美國總統川普（右）。(路透)
圖為英國首相施凱爾（左）2月27日訪問白宮會晤美國總統川普（右）。(路透)

美國總統川普8日宣布與英國簽署貿易協議，這也是川普宣布對等關稅政策後，首度與其他國家達成協議。

川普6日與加拿大總理卡尼（Mark Carney）在白宮會面，稱本周將有重大宣布，7日晚間則在社群網路「真實社群」（Truth Social）上預告，擬在美東時間8日上午10時舉行記者會，宣布與某大國代表簽署重大貿易協議，紐約時報（New York Times）隨即報導指出，美國將與英國簽署貿易協議。

川普8日在白宮橢圓辦公室（Oval Office）與英國首相施凱爾越洋通話，指美國與英國簽署貿易協議，內容進一步開放美國產品進入英國市場，同時英國也取消許多非關稅障礙、美國產品未來也可以快速通過英國海關。

川普4月2日宣布對等關稅政策，但對美國呈貿易逆差的英國仍被課以10％的關稅；在美國宣布對等關稅90天暫緩期後，美國財政部長貝森特指出，美國鎖定英國、澳洲、印度、南韓和日本等國家為最優先談判的名單。

據了解，美英近期持續針對貿易協議進行討論，除了在上周末有「良好的互動」，英國貿易代表團本周也抵達華府，希望能協調降低美國對英國鋼鐵、汽車和數位服務等課徵的關稅；英方的期待是在19日於倫敦舉行歐英峰會前與美國達成協議，沒想到談判進度比想像中的快。

根據美國貿易代表署（USTR）統計，英國為美國第五大產品出口國、第二大服務出口國；美國去年出口產品到英國達799億美元、從英國進口681億美元，美國對英國擁有貿易順差達119億美元。綜合統計，英國為美國第九大貿易夥伴。

關稅 貿易協議 川普

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