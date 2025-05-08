等范斯出錯…魯比歐鞏固實力 可順勢接川普的班

川普(左起)、范斯、魯比歐在白宮橢圓形辦公室。(歐新社)

川普總統日前受訪時說沒打算尋求第三任期，並表示副總統范斯 (JD Vance)、國務卿魯比歐 (Marco Rubio)都是理想接棒人選，國家廣播公司(NBC)8日報導，范斯與魯比歐身邊人士都說，有關瑜亮情節的說詞過於誇大，雙邊陣營也說兩人不但理念相同，還是好朋友；不過，長期擔任魯比歐顧問的四名消息人士透露，魯比歐正在鞏固實力，未來三年一旦范斯出錯，就可以順勢成為川普接班人。

川普受訪時把范斯與魯比歐放在同等地位，並沒有表現明顯青睞范斯。過去在參議院曾是同事的范斯與魯比歐是否將於2028年對決？魯比歐盟友表示，范斯具備現任副總統的優勢，「不過魯比歐核心圈內的所有人，都相當看好目前狀況發展，如果范斯因為某些因素無法勝任，或者選民想要有不一樣的選項，毫無疑問就可以改由魯比歐上場」。

魯比歐盟友說，魯比歐有辦法跟「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營對話，還能讓傾向傳統派的共和黨人感到放心。

另一名魯比歐友人說，目前看來接班人是范斯，「但我們都已看到，目前並不代表永遠(for now isn't forever)」。

對於共和黨2028年派誰參選總統的幾項民調，初步結果均顯示范斯大幅領先，魯比歐支持度僅個位數。

經濟學人(Economist)與YouGov民調機構上月公布最新民調，在共和黨員以及傾向支持共和黨的獨立選民中，43%受訪者認為范斯是代表共和黨角逐2028年大選的理想候選人，11%受訪者選擇川普長子小川普 (Donald Trump Jr.)，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)獲得8%，魯比歐有4%。

魯比歐多年來遭到批評人士質疑前後不一，2016年參加共和黨初選時展現對建制派友善、支持移民改革，如今則轉型擁抱MAGA教條。不過，魯比歐身邊人士說，所謂轉型並不是被任命國務卿後的一夕驟變。

一名曾在2016年黨內初選時支持魯比歐的共和黨選舉策略專家說，魯比歐對川普展現了川普最重視的一項特質就是效忠，並且願意出面為川普發聲。

報導指出，魯比歐在川普核心圈逐漸崛起的另一項關鍵因素，與魯比歐與川普見面時間增加有關，除了在白宮見面，還在川普佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)住所碰面。四名資深政府官員說，魯比歐盡可能花時間在白宮接近川普，川普周末時間住在海湖莊園時，魯比歐也成為川普身邊的固定班底。