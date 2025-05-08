印巴衝突川普卻老神在在？ CNN點名1原因

巴基斯坦城市穆里德克一棟建築7日遭印度飛彈摧毀。(新華社)

美國有線電視新聞網（CNN）8日分析，印度 與巴基斯坦7日爆發衝突，可能成為美國川普 政府處理複雜情勢能力與號召全球意願的試金石，更是對一個沒有美國領導世界的考驗，而迄今川普仍未積極介入，可能是外交介入的時機仍不成熟。

報導指出，由於美方預期印巴雙方仍會採取進一步升級措施，導致外交斡旋時機還不成熟。

由於川普的第二任期已拋棄美國過去外交政策腳本，原本由美國領導的體系呈現真空，這讓接下來幾天美國如何回應印巴衝突成為外界關注焦點。

報導說，川普對建立並啟動聯盟以追求共同目標毫無興趣，反而更熱衷於使用美國經濟與軍事實力控制較小國家，好讓美國獲益。在他重視勝負的狹隘世界觀中，盟友與對手並無區別。川普對格陵蘭、加拿大及巴拿馬都有擴張主義意圖，由他來調解世界上最棘手的領土爭議，顯得格外不協調。

過去美國總統卡特協調以埃達成和平協議與柯林頓總統結束南斯拉夫戰爭，都需要數個月乃至數年緩慢建立信賴，並從低層次展開頻繁外交準備，但過去3個月川普並無在任何衝突中實施類似深入戰略的跡象。

倫敦皇家聯合軍事研究所研究員威拉希衛西（Tim Willasey-Wilsey）受訪時說，2000年、2008年、2019年時，美國在平息克什米爾危機發揮主導作用，如今卻不再有這種傾向，「現在白宮裡的總統說不想當世界警察，他可能比較同情印度總理莫迪而非巴基斯坦人」。

此外，時任美國總統柯林頓曾介入1999年的印巴卡吉爾衝突，此後每一屆政府都效法柯林頓作法，這讓美印關係更密切；川普和莫迪在公私上都有密切關係。

此外，這次印巴衝突，起因是印度控制的克什米爾地區上月發生手無寸鐵的旅客遭恐怖攻擊，讓華府 認為印度有權自衛；自美國撤出阿富汗以來，華府對巴基斯坦施壓的能力也削弱，巴國已完全恢復和北京的政治友誼，讓印巴各自擁有超強盟友。

華府智庫卡內基國際和平基金會南亞計畫主任瓦須那夫（Milan Vaishnav）說，「美國在該地區的地位在近年已發生巨變」，印度為美國重要戰略夥伴，巴國的重要性確實下降。美國預期巴國會報復，印巴雙方在挽回面子後將找下台階。