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聯準會繼續維持利率不變 警告通膨和失業雙升風險增

一洲焦點／美中關稅談判 瑞士先暖身、印巴怎突然打起來

美中周末經貿對話 范斯說是北京主動聯繫

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國副總統范斯。(美聯社)
美國副總統范斯。(美聯社)

美國副總統范斯（JD Vance）7日表示，美中之間沒有針對台灣議題討論戰略協議；對於美中經貿代表即將於本周末對話，范斯也指出，是中國主動聯繫美方。

范斯7日出席慕尼黑領導人會議（Munich Leaders Meetings），針對主持人詢問川普政府可能有興趣與中國達成戰略協議，內容涉及台灣，范斯說，美中政府並未針對這樣的戰略協議（strategic deal）展開對話。

范斯說，美中之間有討論到的是，美國不能持續吸收世界的「生產者剩餘」（producer surplus）；美國過去30年一直扮演這個角色。

范斯也認為，西方社會因為全球化的緣故，愈來愈仰賴未必為西方社會著想的國家，並表示，在經濟上把所有雞蛋放在同一個籃子裡太過冒險。

范斯指出，美國總統川普希望重新平衡全球貿易，特別是與中國的貿易關係，認為中國的人民應該消費更多，美國製造業也應該被更公平的對待。

針對美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）擬於本周末與中國的經濟高層代表在瑞士會面，范斯說，是中國主動聯繫美方，美方當然願意和他們坐下來談；范斯說，美國的目標是希望重新平衡貿易。

范斯 川普 財政部

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