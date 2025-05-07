川普政府以軍機將無證移民遣送利比亞 最快今天出發

被美國遣返的委內瑞拉移民。(路透)

紐約時報7日報導，官員透露，川普 政府打算出動美軍軍機，把無證移民 遣送到北非國家利比亞(Libya)，遣返 專機最快今天便將出發。報導指出，遣返專機無證移民國籍為何目前尚不清楚。

報導指出，這項行動凸顯了川普政府的無證移民遣返行動雖然引發諸多法律挑戰及政治辯論，依然加大力道進行當中；選擇利比亞做為遣返目的地引發爭議，因為利比亞長年衝突動盪，人權團體描述當地的移民拘留中心狀況「恐怖」(horrific)、「糟糕透頂」(deplorable)。

紐約時報分析，川普政府透過利比亞遣返行動對企圖非法入境者、在美非法居留者都傳遞強烈訊息，讓無證移民了解可能被遣送到狀況極糟的地點。

報導指出，利比亞遣返行動在規畫期間嚴格保密，如果面臨流程、司法或外交層面障礙，計畫恐將生變。

利比亞目前被國務院列為避免前往的警告名單，原因是當地犯罪、恐怖主義、未引爆地雷、群眾抗爭、綁架、武力衝突層出不窮。

國務院在去年的人權狀況報告指出，利比亞拘留中心「條件惡劣、可能危害性命」，包括孩童在內的移民無法獲得移民法院審理，缺乏正當程序。

人權團體指出，歐洲國家政府與利比亞沆瀣一氣，讓利比亞當局攔截想要前往歐洲的移民並押入拘留中心，不顧拘留中心的糟糕處境。

截至目前為止，國防部配合無證移民遣返行動，已出動軍機分別把無證客分別送往印度、瓜地馬拉、厄瓜多。