首批145%關稅中國貨輪抵洛杉磯港 載貨減半

以145%高關稅進口美國的第一批中國商品5日抵達洛杉磯，但數量少了一半。（路透）

有線電視新聞網(CNN)6日指出，第一批裝有145%關稅 中國商品的貨輪陸續抵達洛杉磯港 ，很多船的載貨量都只一半，意味幾周之內消費者就面臨物價調漲，某些商品短缺。今年迄今美國進口大增23.3%，單在4月便增加178億元，代表進口商搶在高關稅實施前囤貨；而美國出口僅略增5億元，第一季貿易赤字創下歷史新高。

自川普對中國進口貨祭出高關稅，尤其4月關稅來到145%，而中國以牙還牙之後，中國進口商品大幅減少。洛杉磯港執行董事塞羅卡(Gene Seroka)表示，本周港口營運量相比去年同期要下跌約35%，目前進港的船隻所載貨物，是美國向中國及其他國家課徵高關稅之後第一批，貨輪載貨量僅略高於一半。許多進口商已取消先前訂單，原因在商家沒興趣給付高昂關稅，中國商品因為關稅，漲價超過一倍。

洛杉磯港本來估計，5月抵達的貨輪為80艘，但其中兩成已經取消，6月取消的航班也來到13艘。

塞羅卡表示，現況會持續多久沒人知道，零售業 者、進口商都對他說，目前中國產品比起上個月，價格上漲約1.5倍。全球船運公司「飛協博」(Flexport)執行長彼得森(Ryan Petersen)指出，有些零售業者選擇付錢給中國囤貨倉庫，把商品儲存，原因在於那麼做比起付關稅來得便宜；因為進口商、零售業者不願付高昂關稅，船運只怕要再下跌，最高可能跌六成，消費者很快就會開始注意到。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，美國貿易赤字3月飆高到1405億元，與去年同期相比，幅度增長92.6%，原因在各公司及消費者搶在川普對全球課徵的新關稅7月6日生效之前進貨所致。

3月進口的消費者商品創歷史紀錄，主要是因進口的藥品大增；服飾、家具、珠寶及居家電器、紡織品自2月起也增加。

富國銀行(Wells Fargo)經濟學者指出美國國內生產總值第一季萎縮0.3%，原因總出口與總進口相減，淨出口出現50多年來最大差距；經濟體其他方面也出現走軟跡象，消費者開支第一季僅增加1.8%，為2023年中葉以來最疲弱。