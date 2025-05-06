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川普移民政策再受挫 法官勒令准1.2萬難民入境美國

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川普移民政策再受挫 法官勒令准1.2萬難民入境美國

中央社華盛頓5日綜合外電報導
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1名法官今天命令美國總統川普政府准許約1萬2000名難民入境美國，此舉讓致力改革移民政策的美國政府蒙受打擊。圖為今年2月25日人們高舉標語在西雅圖地方法院外抗議暫停接收難民的行動。美聯社
1名法官今天命令美國總統川普政府准許約1萬2000名難民入境美國，此舉讓致力改革移民政策的美國政府蒙受打擊。圖為今年2月25日人們高舉標語在西雅圖地方法院外抗議暫停接收難民的行動。美聯社

1名法官今天命令美國總統川普政府准許約1萬2000名難民入境美國，此舉讓致力改革移民政策的美國政府蒙受打擊。

法新社報導，上訴法院先前的裁決施加限制，讓川普政府得以暫停實施接納難民制度。今天的命令針對這項裁決作出釐清，表示政府必須准許已獲難民身分且計劃前往美國的人入境。

川普政府1月發布暫停這項制度的行政命令，上周並在聽證會中主張，政府應該僅須接納160名計劃在那道行政命令發布後兩周內出發的難民。

美國華盛頓州西區聯邦地區法院法官懷特黑德（Jamal Whitehead）今天駁回這項主張。

懷特黑德2月的裁定擋下川普暫停難民安置計畫的行政命令，認為這道行政命令可能違反1980年美國難民法（1980 Refugee Act），但美國聯邦第9巡迴上訴法院（9th U.S. Circuit Court of Appeals）1個月後又推翻他的裁決。

這起訴訟由猶太難民非營利組織希伯來移民援助協會（HIAS）、基督教會世界服務社（Church World Service）等團體和許多個人共同提起。

這些非營利團體2月在訴訟中指出，準備啟程的幾位難民已變賣在母國所有財產，突然因為川普的命令而前途未卜。

川普 移民 華盛頓州

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