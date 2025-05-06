我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普移民政策再受挫 法官勒令准1.2萬難民入境美國

第二輪投票獲325票支持 梅爾茨當選德國總理

為長期國家實力接受短期個人犧牲？「MAGA毛主義」在興起

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普5日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令和公告時看著記者。（路透）
美國總統川普5日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令和公告時看著記者。（路透）

Axios 6日報導，美國總統川普的宏偉經濟願景建立在一個簡單的權衡，即美國人民為了長期的國家實力，將接受短期的個人犧牲，像是更高的物價、更少的選擇與更微薄的利潤，而川普第二任期正大幅度脫離自由市場的正統觀念，將反資本主義的爆發與從上至下的美國主導民族主義議程混和，讓左右兩翼的批評人士就新興的「讓美國再度偉大毛主義」（MAGA Maoism）提出警告。

報導指出，「MAGA毛主義」此一運動要求意識形態純粹，美化經濟犧牲，並擁抱國家權力作為重塑社會的一種手段。而川普的強人本能，以及他對文化精英和官僚的深深懷疑，只會加劇外界把他與毛澤東相提並論。

舉例來說，前國會演講撰稿人阿迪奧耶（Rotimi Adeoye）4月初在華盛頓郵報的投書寫道，「MAGA毛主義正在民粹右翼中蔓延」。第一位推斷白宮使用貿易逆差來計算對等關稅的記者蘇羅維茨基（James Surowiecki）5日主張，川普主義正「反常滑稽地變成毛主義」。

不過，川普的世界觀並非受到馬克思主義理論驅動，而是一種根深蒂固的信念，即美國幾十年來一直被敲竹槓。但是，不同於極權國家中大陸，川普受到法治制約，與毛澤東共產主義政權所犯下的大規模死亡和暴力沒得比。

此外，川普的大部分議程仍然親資本主義，也支持私人企業、而非國家主導，對於犧牲的呼籲則根植於地緣政治競爭，而不是階級鬥爭。但聽過川普和他的高級顧問最近的言論，就很清楚這種類比為什麼獲得關注。

例如，川普試圖淡化激進關稅政策可能帶來的經濟衝擊，語帶輕鬆地說，「有人說貨架會空了？那小朋友可能就少幾個娃娃，從30個變成2個吧，而且可能貴幾塊錢而已」。財政部長貝森特甚至在Podcast上表示，被開除的聯邦公務員可以協助提供「新製造業所需的勞工」，引來與毛澤東提出將城市精英下放農村再教育的「上山下鄉」相提並論。

Axios指出，川普對中央集權式經濟權力的擁抱，只是高度借鑒強人傳統的更廣泛統治風格一部分，另外還有儀式性讚揚、忠誠測試、對學術界開戰與軍事展演，還有尋求針對媒體、律師事務所、非政府組織和政治對手進行報復，一些中國人就想到文化大革命。

重點在於，雖然川普領導下不會發生共產主義革命，但他的第二任期風格反映了美國長期以來所反對的思想，只是以民族主義術語重新定義。

川普 關稅 白宮

上一則

呼應COVID實驗室外洩論 川普下令限制病毒研究

下一則

川普移民政策再受挫 法官勒令准1.2萬難民入境美國

延伸閱讀

呼應COVID實驗室外洩論 川普下令限制病毒研究

呼應COVID實驗室外洩論 川普下令限制病毒研究
普亭宣布慶祝二戰勝利80周年期間停火3天 川普：算很多了

普亭宣布慶祝二戰勝利80周年期間停火3天 川普：算很多了
川普下令重啟惡魔島監獄 專收「全美最殘暴」重刑犯

川普下令重啟惡魔島監獄 專收「全美最殘暴」重刑犯
川普遇刺照獲普立茲獎 攝影師捕捉子彈劃過瞬間 獲評審肯定

川普遇刺照獲普立茲獎 攝影師捕捉子彈劃過瞬間 獲評審肯定

熱門新聞

商務部長盧特尼克。(路透)

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

2025-04-29 15:28
總統川普今天在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）貼出一張自己身穿教宗禮服且似乎是人工智慧（AI）生成的搞笑圖片。（取材自truth social）

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

2025-05-03 09:42
中國已默默開始豁免131項、價值約400億美元的美國商品關稅，占自美進口總額的24%；顯示中國正設法緩和貿易戰對本身經濟的打擊，但並不意味中國對美國的立場已有所軟化。路透

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

2025-05-02 08:34
美國總統川普。(美聯社)

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

2025-04-30 20:26
圖為哈德遜研究所中國中心主任余茂春。記者謝守真／攝影

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

2025-05-05 11:34
中國國家主席習近平與美國總統川普。(美聯社)

台海局勢危殆 「經濟學人」曝3變數：美國恐放棄台灣

2025-05-01 21:30

超人氣

更多 >
年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳

年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳
許瑋甯爆懷孕早洩端倪？曬兩道料理口味 網友：懂了

許瑋甯爆懷孕早洩端倪？曬兩道料理口味 網友：懂了
「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝
知名鞋業品牌Skechers 將以94億美元出售

知名鞋業品牌Skechers 將以94億美元出售
不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 

不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 