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川普欲重開惡魔島監獄 分析：恐面臨大量訴訟

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川普欲重開惡魔島監獄 分析：恐面臨大量訴訟

編譯莊瑞萌／即時報導
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惡魔島可以關336名囚犯，圖為觀光客參觀原有的牢房。（美聯社）
惡魔島可以關336名囚犯，圖為觀光客參觀原有的牢房。（美聯社）

福斯新聞(Fox News)法律分析師格雷格·賈瑞特(Gregg Jarrett)和前美國海軍總法律顧問范·希普(Van Hipp)， 5日在節目中討論川普總統提出重新開啟俗稱「惡魔島」的阿爾卡特拉茲島(Alcatraz)聯邦監獄的主張。賈瑞特表示，「這是一個極具挑釁的想法，或許這也是川普提出此構想的原因。」

川普是在「真實社群」(Truth Social)平台發文呼籲重啟這座惡名昭彰的監獄。

惡魔島監獄於1934年啟用，位於一塊面積22英畝的岩石島上，但僅運作了29年後便被關閉。賈瑞特接著說，「不過，這座監獄是聯邦財產，所以從法律角度來說確實可行，但幾乎必須徹底重建。這座監獄過於老舊而且結構已損壞嚴重，最關鍵的是，它還具有歷史地標地位。因此，一旦重啟，將會引發大量訴訟，可能造成多年司法僵局。別忘了，這可是在加州。」

曾任美國陸軍副助理部長的希普則認為，川普絕對可以重新開啟惡魔島監獄。他指出，「如果有人抱怨成本太高或施工困難，美國多年來最頂尖的建築專家就叫做川普。如果官僚試圖拖延工程進度，我相信總統能提供一切必要的建議，教他們如何正確且有效率地重新開啟惡魔島監獄。」

川普表示，他已經指示聯邦監獄管理局等多個聯邦機構，重新開啟一個「大幅擴建及重建後的惡魔島監獄」，用來收容美國最凶殘、最暴力的罪犯。

對此，希普補充道，「這正是美國人民選川普的原因。他們已經厭倦了街頭上無法無天的惡徒與幫派，厭倦了跨境而來的殺人犯與恐怖分子。有時候我們會忘記聯邦政府存在的理由，就是各州聯合起來，為美國人民提供共同的安全防護。所以川普總統明白，這是他最重要的職責。」

川普總統下令重啟現在已改成觀光景點的惡魔島來關重刑犯。惡魔島原名阿爾卡特拉茲島，...
川普總統下令重啟現在已改成觀光景點的惡魔島來關重刑犯。惡魔島原名阿爾卡特拉茲島，距離舊金山1.2哩，曾關過許多知名罪犯。（美聯社）

川普 加州 聯邦政府

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