川普欲重開惡魔島監獄 分析：恐面臨大量訴訟

惡魔島可以關336名囚犯，圖為觀光客參觀原有的牢房。（美聯社）

福斯新聞(Fox News)法律分析師格雷格·賈瑞特(Gregg Jarrett)和前美國海軍總法律顧問范·希普(Van Hipp)， 5日在節目中討論川普 總統提出重新開啟俗稱「惡魔島」的阿爾卡特拉茲島(Alcatraz)聯邦監獄的主張。賈瑞特表示，「這是一個極具挑釁的想法，或許這也是川普提出此構想的原因。」

川普是在「真實社群」(Truth Social)平台發文呼籲重啟這座惡名昭彰的監獄。

惡魔島監獄於1934年啟用，位於一塊面積22英畝的岩石島上，但僅運作了29年後便被關閉。賈瑞特接著說，「不過，這座監獄是聯邦財產，所以從法律角度來說確實可行，但幾乎必須徹底重建。這座監獄過於老舊而且結構已損壞嚴重，最關鍵的是，它還具有歷史地標地位。因此，一旦重啟，將會引發大量訴訟，可能造成多年司法僵局。別忘了，這可是在加州 。」

曾任美國陸軍副助理部長的希普則認為，川普絕對可以重新開啟惡魔島監獄。他指出，「如果有人抱怨成本太高或施工困難，美國多年來最頂尖的建築專家就叫做川普。如果官僚試圖拖延工程進度，我相信總統能提供一切必要的建議，教他們如何正確且有效率地重新開啟惡魔島監獄。」

川普表示，他已經指示聯邦監獄管理局等多個聯邦機構，重新開啟一個「大幅擴建及重建後的惡魔島監獄」，用來收容美國最凶殘、最暴力的罪犯。