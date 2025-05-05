我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財長貝森特信心喊話：沒有「投資美國」的壞時機

余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

川普募款晚宴被批「最赤裸的自肥」入場費逾百萬美元

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普本月行程包含兩場募款晚會，預料將為他賺進數百萬美元。路透
美國總統川普本月行程包含兩場募款晚會，預料將為他賺進數百萬美元。路透

美國總統川普本月將出席兩場募款晚會，一場鎖定財力雄厚的政治捐款人，另一場則是針對持有特定迷因幣的百萬富豪，預料將為川普賺進數以百萬計的金錢。

CNBC報導，由川普的超級政治行動委員會MAGA公司主辦、5日登場的「加密幣與人工智慧（AI）創新者晚宴」（Crypto & AI Innovators Dinner），每人入場費要150萬美元，是歷來由美國總統舉辦的最高價募款晚宴之一。白宮AI與加密貨幣沙皇塞克斯，當晚將以特別來賓身分出席。

第二場晚宴，則將於22日在華盛頓特區的川普國家高爾夫俱樂部（Trump National Golf Club）舉行，僅限「川普幣」（$Trump）持有者參加。出席名單將取決於在區塊鏈上進行的比賽，依截至12日的川普幣持有數量，決定名次，前220名將能與川普本人共進晚餐。

然而，該晚宴條款卻指出，川普可能無法到場，宴會也可能基於「任何原因」而取消，在此情況下，出席者將獲贈一枚川普非同質化代幣（NFT）。儘管如此，這場晚宴上月23日公布後，仍激勵川普幣飆漲逾50%。

消費者倡議團體Accountable.US形容該比賽為「美國總統史上最赤裸的貪腐和自肥行動」，並警告，這將為富有的政治捐款者、甚至是具遊說力量的海外人士開創先例，透過金錢取得接觸總統的管道。

川普 AI 白宮

上一則

財長貝森特信心喊話：沒有「投資美國」的壞時機

延伸閱讀

財長貝森特信心喊話：沒有「投資美國」的壞時機

財長貝森特信心喊話：沒有「投資美國」的壞時機
與土耳其總統通話 川普：盼合作結束俄烏戰爭

與土耳其總統通話 川普：盼合作結束俄烏戰爭
余茂春：川普執政有延續性 台灣首重自我防衛

余茂春：川普執政有延續性 台灣首重自我防衛
美股早盤／川普對電影課徵稅 道瓊跌150點 Skechers漲25%

美股早盤／川普對電影課徵稅 道瓊跌150點 Skechers漲25%

熱門新聞

商務部長盧特尼克。(路透)

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

2025-04-29 15:28
總統川普今天在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）貼出一張自己身穿教宗禮服且似乎是人工智慧（AI）生成的搞笑圖片。（取材自truth social）

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

2025-05-03 09:42
中國已默默開始豁免131項、價值約400億美元的美國商品關稅，占自美進口總額的24%；顯示中國正設法緩和貿易戰對本身經濟的打擊，但並不意味中國對美國的立場已有所軟化。路透

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

2025-05-02 08:34
美國總統川普。(美聯社)

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

2025-04-30 20:26
中國國家主席習近平與美國總統川普。(美聯社)

台海局勢危殆 「經濟學人」曝3變數：美國恐放棄台灣

2025-05-01 21:30
川普總統於密西根州發表執政百日演說。 (美聯社)

川普演說：美國最成功的100天 不再是中國優先

2025-04-29 19:55

超人氣

更多 >
跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」
只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠
「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產
澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全
沒問清？就醫竟收「場地費」 華女接帳單傻眼

沒問清？就醫竟收「場地費」 華女接帳單傻眼