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財長貝森特信心喊話：沒有「投資美國」的壞時機

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財長貝森特信心喊話：沒有「投資美國」的壞時機

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財政部長貝森特。（歐新社）
美國財政部長貝森特。（歐新社）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）5日表示，別對賭美國；貝森特指出，從長期來看，從來沒有投資美國的壞時機，尤其是現在，呼籲大家投資美國。

貝森特5日於米爾肯研究院全球會議（Milken Institute Global Conference）致詞；貝森特把金融家和美國總統川普做比較，稱兩人都是有遠見的人，但都遭到外界的批評。

貝森特說，對川普的批判從來不少，但川普在第一任期就證明他們是錯的，而川普現在又要再證明一次。

貝森特說，川普誓言創造美國的黃金時代，需要黃金時代的經濟；川普政府在過去100天來，為這樣的經濟準備好土壤。

貝森特說明，川普的經濟政策就是貿易、減稅和鬆綁管制，並稱它們是環環相扣、三位一體的政策。

貝森特指出，關稅的目的就是要鼓勵公司直接投資美國：雇用美國勞工、在美國建廠和在美國製造；貝森特說，到美國投資的企業將會非常滿意，因為美國短期內就會出現有利於企業的稅制和管制環境。

貝森特說，川普的稅務政策將減免小型企業的稅額，防止中小企業增稅，同時政府也會提供高科技產業在研究創新上的稅收抵免和扣除額，並恢復百分之百設備支出的減免，以吸引新的工廠來美國。

貝森特指出，巴菲特曾說，永遠別與美國對賭，貝森特並稱，美國的經濟是勢不可擋的；不管是大蕭條、兩次世界大戰、911事件、全球經濟蕭條、新冠肺炎疫情，還是這幾年發生的嚴重的通膨，美國經濟跌倒了會再站起來，且比以前更強壯。

貝森特說，從長期來看，從來沒有投資美國的壞時機，尤其是現在。

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