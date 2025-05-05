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紐時：川普長子次子過去兩周頻頻出差 推出多項投資案

記者顏伶如／即時報導
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川普總統長子小川普（Donald Trump Jr.）、次子艾瑞克．川普（Eric Trump）過去兩周各自在歐洲、美國、中東各地頻頻出差。（美聯社）
川普總統長子小川普（Donald Trump Jr.）、次子艾瑞克．川普（Eric Trump）過去兩周各自在歐洲、美國、中東各地頻頻出差。（美聯社）

紐約時報5日報導，川普總統長子小川普（Donald Trump Jr.）、次子艾瑞克．川普（Eric Trump）過去兩周各自在歐洲、美國、中東各地頻頻出差，宣布規模數十億的家族企業投資新案，兄弟之間透露較勁意味，這些案件都能讓川普直接獲利，包括杜拜豪華酒店；沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）摩天大樓高檔住宅、卡達高爾夫球場與度假村開發案，在美國則有兩筆加密貨幣投資計畫以及在華府成立新的私人俱樂部。

規畫中的杜拜川普國際飯店與大樓（Trump International Hotel and Tower）有80層樓高，耗資10億，每個單位售價約2000萬元。艾瑞克‧川普上周出席在杜拜的歡迎派對，宣傳手冊介紹開發案「不惜一切代價」（Stop at nothing）。

報導指出，川普家族企業迅速達成多項投資交易並且公開宣布，但受到一般民眾關注並不多，其中原因跟川普、內閣首長與科技富豪馬斯克（Elon Musk）占盡新聞版面有關。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）說，川普兩個兒子經營事業並不涉及利益衝突，但從川普財務申報可以看出，川普長子與次子推動的投資案件，絕大多數都能讓川普受益。

艾瑞克．川普對紐約時報發表聲明說，許多正在進行中的投資案，從加密貨幣到房地產，都在川普二度勝選之前就已展開。

小川普則說，並不是打著父親名號賺錢，自己從成年以來就一直做生意。小川普對紐約時報發表聲明說，過去25年一直有事業，賺錢養五個孩子，「左翼媒體覺得我父親當總統，我就應該把自己關閉起來，真是可笑」。小川普以前總統拜登次子杭特．拜登（Hunter Biden）比喻說，「如果我把自己關閉起來，我想我可以畫畫，聽說挺有賺頭的」。

報導指出，過去10天當中，小川普付費演講的出差地點包括匈牙利、羅馬尼亞、塞爾維亞、保加利亞，期間同時拜會外國政腐首長。小川普事業夥伴在華府成立名稱為「行政部門」（Executive Branch）的私人俱樂部預計今夏開幕，會員價格每人50萬元。

同一時間，艾瑞克．川普則前往卡達、阿拉伯聯合大公國與其他中東地點，為川普家族企業的加密貨幣與房地產事業奔走。

小川普 紐約時報 貨幣

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