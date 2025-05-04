川普貿易顧問納瓦羅：中國是吸血鬼 會吸英、歐盟血

川普總統的貿易顧問納瓦羅。(歐新社)

美國總統川普 的貿易顧問納瓦羅接受英國「每日電訊報」專訪時稱，中國是「吸血鬼」，若吸不到美國的血，就會來吸英國和歐盟 的血。

回應納瓦羅對英中關係的評論，英國政府一名發言人表示，政府將永遠以警醒的眼光、具戰略意識的態度管控英中關係。在國際貿易方面，政府將致力鞏固英國的長期繁榮，在經濟安全和國家安全永遠不會退讓。

在川普政府的經貿財政團隊中，納瓦羅屬作風激進的一派，信奉「關稅 」作為政策工具的強力效用，並主張美中應經貿脫鉤、世界應孤立中國。去年7月上台的英國工黨政府則主張對中採取「平衡」、「務實」的態度，並認為孤立中國、「假裝中國不存在」，不符合國際現實與英國利益。

納瓦羅（Peter Navarro）告訴「每日電訊報」（The Daily Telegraph），英國過度受隱含附帶條件的中國「恩賜」影響，並警告英國應避免成為中國傾銷貨品的地方。他說，中國是「最大騙子」。

川普（Donald Trump）主張透過加徵關稅解決美國與各國的「貿易不平衡」，迄今對中國課徵的關稅稅率已累計達145%。英國等歐洲國家擔憂，這恐導致中國將難以銷往美國的貨品轉傾銷歐洲。

在川普4月初宣布對各國實施的「對等關稅」稅率前，英國即已展開與美國的貿易協議磋商，以減緩美國關稅政策對英國經貿活動的衝擊。雖僅遭美方課徵「對等關稅」基本稅率10%，英國仍未能躲過川普對汽車和鋼鋁製品實施的25%關稅。

儘管對英國的對中政策有所批評，納瓦羅在3日刊出的專訪中說，英美貿易協商持續有進度。美國副總統范斯（JD Vance）近日曾對英美盡速達成協議表示樂觀。在貨品貿易，英美進出口關係大致達成平衡。

不過，英國與歐盟19日將舉行峰會，英、歐官方皆已釋出擬加強合作的訊號，各界預期雙方將就經貿和安全議題推動進一步整合和協調一致，包括在食品法規標準、碳交易等領域。

川普曾稱歐盟的存在是為了「搞」美國、指控歐盟對進口美貨屢刻意設置障礙，范斯等川普政府指標人物也對歐盟多所批評。英國部分人士因此擔憂，英、歐走近恐不利英美經貿協商。

英國官方一再強調，英國不需在歐盟和美國之間選邊站，兩者對英國都很重要。

食品法規標準是英美貿易協商一大潛在難點。和歐盟一樣，英國目前不開放進口經賀爾蒙處理（以促進生長）的牛肉、以及經氯洗滌（以表面殺菌）的雞肉。

若英國不願鬆綁食品規範，納瓦羅說，英國得為此付出成本。

納瓦羅在川普第一任期（2017至2021年）和第二任期皆位居要職，且是極少數在川普第一任期得以任期坐滿、全身而退的官員之一。

關於他在風起雲湧的「川普世界」生存之道，納瓦羅說，準則是「全心全意協助川普總統實現願景」，且「絕不邀功」，但永遠要「願意出面承擔罪責」。

中國起家、設總部於新加坡的中資快時尚電商巨頭SHEIN正評估在倫敦股市上市，進行首次公開募股（IPO）。

不過，美國2日起針對價值800美元以下的小額包裹，開徵120%關稅、或每件徵收包裹費100美元，6月1日起包裹費更將上漲至200美元，相當於重擊SHEIN及其他多年來利用小額包裹可免關稅自海外直送消費者，節省倉儲物流和文件作業成本的中國電商營利模式。

英國政府4月下旬曾宣布5月起擬針對小額包裹議題，徵詢產業界等利害相關方意見，以促進公平競爭的商業環境。目前價值135英鎊（約180美元）以下的小額包裹享免關稅優惠。英國政府這項政策檢討將如何影響SHEIN的倫敦IPO計畫、是否牽動英中與英美關係，值得觀察。