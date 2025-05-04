我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國表態評估與美談判後 大使謝鋒籲中美理性溝通

3記者曝：拜登競選顧問曾討論是否安排認知測驗

TikTok在美「不賣就禁」大限逼近 川普稱可能再延寬限期

中央社華盛頓4日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
短影音平台TikTok。(路透)
短影音平台TikTok。(路透)

短影音平台TikTok在美國「不賣就禁」的寬限期將於6月19日到期，美國總統川普在今天公布的專訪中表示，如果屆時未達成協議，他可能再度延長對TikTok的寬限期。

路透報導，川普2日在佛州棕櫚灘海湖俱樂部（Mar-a-Lago）接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）「會晤新聞界」（Meet the Press）主持人維爾克（Kristen Welker）專訪，訪問內容定於今天在全美播出。

川普受訪時指出：「我希望這件事（TikTok分割出售）能夠辦成。」他還說，TikTok幫助他在2024年美國總統大選中贏得年輕人支持，他對這款應用程式（app）有所偏愛，TikTok非常有趣，而它將受到保護。

美國國會去年4月跨黨派壓倒性通過「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA，即俗稱不賣就禁），時任總統拜登同月簽署，規定中國母公司字節跳動（ByteDance）若不脫手，TikTok將於今年1月19日起在美被禁。

但川普1月20日上任後隨即簽署行政命令，延緩實施TikTok禁令75天，之後又於4月再給TikTok寬限75天尋找非中國買主，否則在美業務將面臨被禁命運。

TikTok 川普 美國總統大選

上一則

川普否認尋求總統第3任期 一改先前說法

延伸閱讀

川普否認尋求總統第3任期 一改先前說法

川普否認尋求總統第3任期 一改先前說法
陸軍建軍250年 6月14日閱兵 巧逢川普79歲生日

陸軍建軍250年 6月14日閱兵 巧逢川普79歲生日
追蹤45萬無證兒童 川普政府擬訪視：確保他們安全

追蹤45萬無證兒童 川普政府擬訪視：確保他們安全
川普AI教宗照挨轟不正經 范斯護航：開玩笑而已

川普AI教宗照挨轟不正經 范斯護航：開玩笑而已

熱門新聞

商務部長盧特尼克。(路透)

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

2025-04-29 15:28
總統川普今天在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）貼出一張自己身穿教宗禮服且似乎是人工智慧（AI）生成的搞笑圖片。（取材自truth social）

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

2025-05-03 09:42
美國財政部長貝森特（圖）周日說，他不知道有。（路透）

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

2025-04-28 09:54
美國總統川普。(美聯社)

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

2025-04-30 20:26
中國已默默開始豁免131項、價值約400億美元的美國商品關稅，占自美進口總額的24%；顯示中國正設法緩和貿易戰對本身經濟的打擊，但並不意味中國對美國的立場已有所軟化。路透

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

2025-05-02 08:34
中國國家主席習近平與美國總統川普。(美聯社)

台海局勢危殆 「經濟學人」曝3變數：美國恐放棄台灣

2025-05-01 21:30

超人氣

更多 >
好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨
楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」
「甄嬛傳」孫儷為11歲愛女下廚 與鄧超手作蛋糕超甜蜜

「甄嬛傳」孫儷為11歲愛女下廚 與鄧超手作蛋糕超甜蜜
黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民
四項投資 讓富豪什麼都不用做也能賺錢

四項投資 讓富豪什麼都不用做也能賺錢