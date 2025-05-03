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川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服照

不僅威脅取消哈佛免稅資格 川普傳也將腦袋動到NGO上

編譯易起宇／綜合外電
國稅局。(路透)
國稅局。(路透)

知情人士透露，川普政府官員正在探索挑戰非營利組織免稅資格的方法，這讓一些美國國稅局員工擔心可能會影響到該局的政治中立性。

道瓊社報導，知情人士表示，在最近一個周末，國稅局的律師花了好幾小時開會，探討是否有辦法修改非營利組織的免稅資格規則。

這場會議是在川普為國稅局任命新的代理首席法律顧問德梅洛（Andrew De Mello）後不久開始，他在川普第一屆任期也曾進入政府工作。據透露，德梅洛曾和該局官員私下討論過非營利組織的規則。

此外，另一名美國國稅局高級官員夏普利（Gary Shapley）也至少在一次會議上表示，他正在優先調查特定一組非營利組織的免稅資格，但他並未透露任何一個組織的名字。他是以國稅局刑事調查部門副主管的身分發言，他也是財政部長貝森特的顧問。國稅局和財政部都有能力改變適用資格，影響到非營利組織的審查。

一些現任和前任國稅局官員擔心，這些討論似乎背離了國稅局長期以來的做法。長期以來，國稅局官員一直避免非營利組織採取任何打擊措施，擔心被視為對這些特定組織的政黨攻擊。川普先前已表示，他的政府將剝奪哈佛大學的免稅資格，並暗示可能針對其他組織。據了解，一些國稅局官員已在私下議論紛紛，擔心德梅洛會想辦法幫川普針對他不喜歡的非營利組織。

美國國稅局發言人未回應置評要求。財政部發言人則說，德梅洛的會議符合規定。白宮否認考慮對非營利組織的稅務狀況採取行政行動。

國稅局 川普 財政部

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