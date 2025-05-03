我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

澤倫斯基：與川普做了有史以來最佳會面

川普想更名二戰歐洲終戰紀念日 俄斥自以為是的胡言亂語

編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普4月30日在白宮召開內閣會議時發表談話。(路透)
美國總統川普4月30日在白宮召開內閣會議時發表談話。(路透)

美國總統川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，計畫將現行5月8日二戰歐洲終戰紀念日和11月11日美國退伍軍人節，更名為二次世界大戰及一次世界大戰「勝利日」。他還寫道，美國為二戰獲勝付出的貢獻遠多於任何其他國家。英國天空新聞報導，俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）駁斥川普的說法，是「自以為是的胡言亂語」。

川普的貼文寫道：「我們許多盟友和朋友都在慶祝5月8日勝利日，但到目前為止，我們美國為二次大戰取勝所付出的貢獻，遠多於任何其他國家。」

川普的貼文繼續寫道：「我在此宣布，將5月8日重新命名為第二次世界大戰勝利日（Victory Dayfor World War II），並將11月11日更名為第一次世界大戰勝利日（Victory Day for World War I）。我們這兩場戰爭都贏了，在力量、勇氣和軍事才華，我們無人能及。但我們從未慶祝過任何事—因為我們已經沒有懂得慶祝的領袖了！我們將再次開始慶祝我們的勝利！」

麥維德夫對此回應說：「川普最近宣稱美國為二次大戰做出的貢獻最大，他將在5月8日設立一個特殊假日。休假不是壞事，但他的第一個聲明就是自以為是的胡言亂語。為了摧毀可惡的法西斯主義，我們人民犧牲了2700萬兒女的性命。因此，勝利日是我們的，而且是在5月9日！過去是如此，現在是如此，未來也將一直是如此！」

俄羅斯於5月9日慶祝勝利日。這是因為當年德國無條件投降在中歐夏令時間5月8日晚間11時1分生效，相當於俄羅斯的5月9日凌晨0時1分。

俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫。(歐新社)
俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫。(歐新社)

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 俄羅斯 社群媒體

上一則

澤倫斯基：與川普在教宗葬禮期間 做了有史以來最佳會面

延伸閱讀

澤倫斯基：與川普在教宗葬禮期間 做了有史以來最佳會面

澤倫斯基：與川普在教宗葬禮期間 做了有史以來最佳會面
川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照
白宮宣布大砍2026年預算1630億 但國防開支增13%

白宮宣布大砍2026年預算1630億 但國防開支增13%
貿易談判鋪路 北京擬派公安部長來美先談芬太尼

貿易談判鋪路 北京擬派公安部長來美先談芬太尼

熱門新聞

商務部長盧特尼克。(路透)

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

2025-04-29 15:28
教宗方濟各葬禮，川普總統(右二)夫婦，烏克蘭總統澤倫斯基(左二)夫婦都被安排坐到第一排。(歐新社)

教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？

2025-04-26 21:30
美國財政部長貝森特（圖）周日說，他不知道有。（路透）

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

2025-04-28 09:54
美國總統川普。(美聯社)

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

2025-04-30 20:26
美國大型零售業者警告，除非白宮與中國達成貿易協議，疫情時期供應鏈受阻的情形，恐將重演。美聯社

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

2025-04-25 08:45
中國已默默開始豁免131項、價值約400億美元的美國商品關稅，占自美進口總額的24%；顯示中國正設法緩和貿易戰對本身經濟的打擊，但並不意味中國對美國的立場已有所軟化。路透

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

2025-05-02 08:34

超人氣

更多 >
結婚選這3生肖男「對老婆好到不行」 屬兔1原因讓人心安

結婚選這3生肖男「對老婆好到不行」 屬兔1原因讓人心安
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
他帶73歲母親遊歐太好玩了「8天變38天」：長輩旅行做好4準備

他帶73歲母親遊歐太好玩了「8天變38天」：長輩旅行做好4準備
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...