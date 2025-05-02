哈佛校長：剝奪該校「免稅地位」的舉動「高度違法」

哈佛大學。歐新社

哈佛大學 校長加伯（Alan Garber）2日在接受媒體採訪時說，剝奪該校聯邦「免稅地位」的舉動「高度違法」，並將向教育界發出「可怕信號」。

據「華爾街日報」報道，美國總統川普 當天通過社交媒體再次表示計劃剝奪哈佛大學「免稅地位」，加伯對此作出回應。加伯強調，授予教育機構「免稅地位」是為了使其能夠成功履行教育使命，而對於研究型大學來說，則是為了履行研究使命。

報道稱，有政府官員表示，川普在社交媒體上的聲明並不是正式指示美國國稅局 採取行動。從法律角度看，美國稅法禁止總統直接或間接要求國稅局進行審計和調查，同時也禁止聯邦雇員披露特定納稅人的稅務信息。教育機構只有在接受審計和調查並被確認其享有的稅務減免資格違反規定後才可能被撤銷「免稅地位」。

自今年1月以來，哈佛大學連遭川普政府的施壓，包括宣布凍結22億美元聯邦資金、考慮凍結10億美元撥款、威脅吊銷該校國際學生簽證等。4月21日，哈佛大學正式對川普政府提起訴訟，指控其試圖以凍結聯邦資金為手段控制校方的學術決策。

除哈佛大學外，美國還有多所高校也面臨經費凍結或審查困擾。美國媒體分析稱，川普政府的核心訴求是要求各高校根除所謂的反猶主義，並廢除向少數族裔傾斜的多元化舉措。這或許也將成為川普政府推動更廣泛政策議程的戰略突破口。

歷史上，美國國稅局曾撤銷過一所大學的「免稅地位」。1976年，南卡羅來納州的鮑勃·瓊斯大學因其禁止跨種族約會的政策而正式失去了聯邦「免稅地位」。1983年，美國聯邦最高法院裁定這一撤銷決定合法。