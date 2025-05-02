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剛與烏克蘭簽礦產協議 美公布駐基輔臨時代理大使

中央社華盛頓1日綜合外電報導
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美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）今天說，總統川普與國務卿魯比歐（Marc Rubio）已確認現任駐賽普勒斯大使戴維斯（Julie Davis）將擔任駐基輔臨時代理大使。

綜合路透社與法新社報導，美國國務院表示，戴維斯將擔任駐烏克蘭臨時代理大使，在大使一職尚待提名與聯邦參議院確認之際，這是大使館目前最高職務。戴維斯會說俄語，職業生涯大部分時間都在前蘇聯度過。

同樣是職業外交官的前美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）已於上月卸任。她派駐基輔3年，在俄羅斯入侵烏克蘭期間，這是一份相當艱辛的工作。

美國前總統拜登執政時大力支持烏克蘭，但白宮易主後，川普在橢圓形辦公室會議中斥責烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），這使得布林克的處境日益尷尬。

川普反對軍援烏克蘭，還催促俄羅斯與烏克蘭盡快達成戰爭解決方案，許多烏克蘭人認為這對俄國較有利。但美國與烏克蘭昨天剛宣布簽署礦產協議，烏方認為這是確保美國承諾的新方式。

布魯斯稱美烏礦產協議為「重要里程碑」，還說「戴維斯大使是總統和國務卿的選擇」。

布魯斯說：「川普總統期望美烏人民間的這種夥伴關係，代表雙方致力於烏克蘭的長久和平與榮景。」

戴維斯目前擔任駐賽普勒斯大使，她將同時兼任原職和在基輔的新職。

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