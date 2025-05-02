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加總理卡尼6日訪白宮：川普是最好的談判者之一

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加拿大總理卡尼下周二訪白宮：川普是最好的談判者之一

世界新聞網╱即時報導
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加拿大總理卡尼2日舉行他組建政府後的首次新聞發布會。（路透）
加拿大總理卡尼2日舉行他組建政府後的首次新聞發布會。（路透）

加拿大新當選總理卡尼 (Mark Carney) 表示，他將於6日(周二)造訪白宮，與美國總統川普會面。

The Hill報導，卡尼在2日（周五）的新聞發布會上說，「談判將會有曲折、起伏。但我會為加拿大爭取最好的協議，並且只接受對加拿大最好的協議，如有必要盡量多花時間。」這是他自大選以來的首次發言。

卡尼還表示，4月30日與川普的通話「非常有建設性」，可能會達成潛在的貿易協議。

「川普就像其他優秀的談判者一樣--他是最好的談判者之一--他們尊重強者。這就是為什麼我們要建立強大的加拿大，」卡尼說。

這次會談是在川普對加拿大徵收關稅，以及建議加拿大「成為美國的第51州」之後進行的，卡尼在本周早些時候表示，這件事 「永遠不會發生」。

卡尼周五表示：「我們有很多理由讓加拿大變得更強大。我們在國內還有很多事情要做。我們可以給自己的比美國人可以拿走的更多，這一點是絕對正確的。」

卡尼還表示，在與美國進行談判期間，他將專注於加強加拿大的基礎設施和經濟。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

加拿大 卡尼 川普

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