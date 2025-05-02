華郵：川普屬意的聯準會主席新人選是何許人也？

川普屬意的的聯準會主席新人選是銀行家華許（Kevin Warsh）。（路透）

川普 揚言開除聯邦準備理事會（Federal Reserve）主席鮑爾 （Jerome Powell），屬意的接班人選是銀行家華許（Kevin Warsh）。1970年出生於紐約州的華許，2006年至2011年是聯準會 理事會七名成員之一，當時35歲的他創下聯準會史上最年輕理事紀錄。

畢業於史丹福大學（Stanford University）、哈佛大學（Harvard University）、麻省理工學院（MIT）的華許，職業生涯開始於1995年，在摩根士丹利（Morgan Stanley）擔任併購銀行家，2002年加入布希（George W. Bush）政府擔任經濟顧問，4年後就成為聯準會理事。2008年金融危機期間，華許扮演央行與華爾街之間的溝通橋樑，直到2011年離開聯準會。

華許的妻子是美妝集團雅詩蘭黛（Estee Lauder）女繼承人珍‧勞德（Jane Lauder），岳父雷諾德‧勞德（Ronald Lauder）是川普盟友，在川普第一任期間就提出美國應該買下格陵蘭的建議。

離開聯準會之後，華許在史丹福商學院任教，出任保守派智庫「胡佛研究所」（Hoover Institution）研究員，跟華爾街老將朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）成為事業夥伴。

多年來，華許一直被華爾街看好將成為鮑爾接班人，去年秋季華許一度被川普團隊跟貝森特（Scott Bessent）、盧特尼克（Howard Lutnick）一併列入財政部長考慮人選。

如果華許獲提名出任聯準會主席，長期以來對通貨膨脹、聯準會資產負債表大幅擴張所發表過的鷹派觀點，都將面臨質疑。華許曾說，聯準會長期依賴低利率及大規模資產購買，使得貨幣政策與財政政策界限變得模糊，助長並非長久之計的政府支出水平。

報導分析，華許的看法顯然與白宮相左，目前白宮正設法刺激經濟成長，希望放寬貨幣政策以達到振興效果。

然而，某些觀察家指出，華許比其他在川普第一任期間考慮過的央行人選更容易獲得接受，經濟評論員茱蒂‧謝爾頓（Judy Shelton）、已經過世的「教父披薩」（Godfather's Pizza）前執行長凱恩（Herman Cain），當年都因為遭到共和黨參議員反對而無法進入聯準會。

報導指出，除了華許之外，鮑爾接班人選也可能包括避險基金高層出身的貝森特、白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）以及現任聯準會理事華勒（Christopher Waller）。

某些人士說，華許離開政府圈已將近15年，長期缺乏處理貨幣政策的實際參與經驗，在角逐聯準會主席過程中恐成不利因素。

「文藝復興宏觀研究」（Renaissance Macro Research）研究員杜塔（Neil Dutta）說，鮑爾與身為鮑爾之前的葉倫（Janet L. Yellen）、柏南奇（Ben Bernanke）都是從央行資深官員職位內升。