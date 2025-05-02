WSJ分析：沃茲走人之後 川普更方便憑直覺辦外交

國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）走人之後，遺缺由國務卿魯比歐（Marco Rubio）暫代。（美聯社）

華爾街日報（WSJ）2日分析，國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）走人之後，遺缺雖由國務卿魯比歐 （Marco Rubio）暫代，但川普 總統今後將對外交政策有更強掌控，也能更隨心所欲憑直覺辦外交。

川普今年1月重返白宮時，已經明確表示外交政策是自己說了算。魯比歐暫代國家安全顧問的同時，川普將繼續採納來自政府外部、屬於非傳統管道的意見，徵詢對象包括企業領袖與「讓美國再度偉大」（MAGA）陣營知名人物。

智庫機構「外交關係委員會」（Council on Foreign Relations）前任主席海斯（Richard Haass）說：「這是近期記憶裡，由上而下（top-down）管理方式最明顯的政府，不是幕僚導向（staff-driven）的行政體系。」海斯曾在國務院、國家安全會議、五角大廈等政府部門服務。

報導指出，目前對川普最有影響力的獻策智囊並不是內閣首長，而是總統特使威科夫（Steve Witkoff）。房地產大亨出身的威科夫，曾說，對於川普政策「幾乎全面認同」。威科夫上周出差行程包括莫斯科與阿曼，分別跟俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）會面。

包括盧默（Laura Loomer）在內的極右派陰謀論網紅，對於川普政府重大人事決策也發揮關鍵影響。

報導指出，川普描述魯比歐只是「暫代」（interim）國家安全顧問空缺，引發外界好奇接下來由誰遞補沃茲職務。對美國盟友缺乏信任，較願意跟普亭打交道的MAGA陣營正在積極爭取影響力，希望透過傾向共和黨傳統路線的政策遏止莫斯科。

雖然魯比歐是季辛吉 （Henry Kissinger）之後同時身兼國務卿與國家安全顧問的唯一一人，但外界普遍認為魯比歐對外交政策的掌控將遠不及季辛吉。

川普第一任期國家安全顧問波頓（John Bolton）便說，季辛吉是在水門案風暴期間身兼兩職，一直持續到尼克森（Richard Nixon）下台之後，當時美國陷入真正的憲政危機，「可是川普則沒有什麼好藉口」。波頓任內與川普意見相左，2019年被川普開除。

沃茲出身俗稱陸軍綠扁帽（Army Green Beret）的美國陸軍特種部隊（Army Special Forces），當過佛州聯邦眾議員，但與MAGA陣營淵源不深。沃茲對俄羅斯、伊朗的鷹派觀點經常與川普看法不同調，沃茲遭到開除的前幾天突然展現對川普效忠，在「國家利益」（The National Interest）期刊撰文聲稱獲得「國家安全勝利」。