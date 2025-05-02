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最新打擊…川普將取消哈佛免稅資格：他們應得的下場

最新打擊…川普將取消哈佛大學免稅資格：他們應得的下場

記者顏伶如／即時報導
哈佛大學。（美聯社）
哈佛大學。（美聯社）

川普總統2日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文表示，將取消哈佛大學(Harvard University)稅務豁免資格。華爾街日報(WSJ)報導，這是川普政府針對常春藤學校的最新打擊。哈佛大學身為教育機構，屬於享有免稅待遇的501(c)(3)非營利組織，如果稅務稽查發現有違法情事，免稅資格則可取消。

川普發文寫道：「我們將取消哈佛的稅務豁免(Tax Exemp)資格。這是他們應得的下場。」

哈佛大學上個月向聯邦法院遞狀控告川普政府，指控聯邦政府凍結聯邦補助，侵犯學校受到憲法保障權利，危害學術獨立自主。

華爾街日報分析，川普多次在發言當中提到取消哈佛大學免稅地位，明顯違反項旨在避免官員做出涉及特定納稅人決策的規定。聯邦稅法禁止總統及其他高層官員以直接或間接手段要求國稅局(IRS)展開或停止稅務稽查或其他調查。

白宮稍早之前表示，有關大學稅務豁免資格的任何調查都是獨立進行，不受總統影響，並不是總統發言之後才啟動調查。

報導指出，目前尚不清楚川普政府取消哈佛免稅資格的論述基礎為何。其中一種可能性是，哈佛招生政策或對反猶太主義的處理方式，違背公共政策基本原則。最高法院40多年前已有判例，贊成國稅局以學校訂有激進的歧視政策為由，取消鮑伯瓊斯大學(Bob Jones University)稅務豁免地位。

川普 哈佛大學 華爾街

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