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第一任也是…沃茲下台最快 川普國安顧問都做不長？

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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白宮國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）。(路透)
白宮國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）。(路透)

美國日前爆發「群聊門」，誤將記者加入國安團隊群組的白宮國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）1日傳出將去職；無獨有偶，美國總統川普第一任期時，首位去職的閣員也是國家安全顧問。

川普內閣團隊1日首次傳出大變動，根據各家媒體引述知情人士報導，沃茲與副國安顧問黃之瀚都將去職；沃茲在傳出去職消息前，1日早晨才接受福斯電視台（Fox News）的訪問，被問及美烏簽署礦產協議的相關內容。

川普3月15日下令向葉門什葉派「青年運動」（Houthi）發動空襲，是川普上任以來，美軍在中東地區發動最大規模的軍事行動，不過卻爆出川普政府官員誤將「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯戈德堡（JeffreyGoldberg）加入國安團隊Signal討論群組的烏龍事件；事後發現，誤將記者加入群組的正是沃茲。

據了解，在群聊門爆發之後，即傳出沃茲恐因此下台；右翼陰謀論者蘿拉‧盧默（Laura Loomer）月初拜訪川普，指部分國安會成員對川普不夠忠誠，據說有點名黃之翰，其中也包括沃茲；川普則在與蘿拉‧盧默會面後，突然開除國家安全委員會（NSC）三名官員。

無獨有偶，在川普第一任執政團隊中，第一個鬧出問題的，即是當時的白宮國安顧問佛林（Michael Flynn）；佛林曾在政權交接期間，與時任俄國駐美大使基斯里亞（Sergey Kislyak）有往來接觸，違反美國法律；佛林最後只做了22天的國安顧問。

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