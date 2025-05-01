馬斯克將退場 DOGE寄望改革任務透過國會完成

科技富豪(Elon Musk)從政府效率部(DOGE)退場後，政府效率部正在推動的改革工作接下來將透過國會完成。(路透)

華盛頓郵報1日報導，科技富豪(Elon Musk)將從政府效率部(DOGE)退場回歸個人事業，政府效率部正在推動的改革工作接下來將透過國會完成，但從川普 總統1月上台以來，國會通過的法案寥寥無幾，政府效率部改革行動前途未卜。

馬斯克 先前承諾要削減2兆聯邦開銷，但川普上台屆滿百日之際，馬斯克30日在白宮 羅斯福廳(Roosevelt Room)對媒體說，2026會計年度可省1600億預算，但未說明細節。他說，能省這些經費算是「滿好的」(pretty good)。

對於政府效率部的未來，馬斯克發言則趨於審慎。他說：「內閣與國會願意承受多少痛苦呢？」馬斯克表示，改革是可以做到的，「只不過會面臨很多抱怨」。馬斯克說，下周將與參、眾兩院政府效率小組委員會成員見面開會。

報導指出，從馬斯克談話可以看出，政府效率部正在進行中的刪減預算等改革措施，馬斯克希望接下來能透過國會立法完成目標。

馬斯克盟友、白宮「人工智慧與加密貨幣沙皇」薩克斯(David Sacks)表示，馬斯克找到的政府官僚系統弊端如何解決，如今將看華府政治人物怎麼處理。

身為風險投資專家的薩克斯4月26日在播客(podcast)節目裡說，追根究底而言，為了落實經費節省，「我們的確需要把撥款從預算當中刪除」。薩克斯指出：「這不是政府效率部能做的，應該交給掌控撥款程序的國會老將來做。」

川普政府大規模刪減經費、裁撤聯邦公務員，遭到州政府、地方政府、勞工團體、非營利組織紛紛提告，理由是裁撤行動必須獲得國會授權。政府效率部在某些官司已經敗訴，如今希望透過國會讓改革行動得以鞏固，畢竟國會掌控聯邦經費，長期以來參與政府預算刪減過程。

媒體詢問回歸個人事業之後，政府效率部由誰接棒指揮。馬斯克回答：「佛教需要佛陀嗎？佛陀去世之後，佛教不是更得更加強大了嗎？」