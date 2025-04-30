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川普包裹法案7月通過太樂觀？眾院議長：愈快愈好

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）。路透
美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）。路透

針對美國聯邦眾院共和黨團正草擬的包裹法案，眾議院議長強生（Mike Johnson）30日堅持希望在國殤日（Memorial day）當周送出眾院，期待在國慶日通過；強生說，這將傳遞出穩定的訊息，讓金融市場安心。

強生也表示，如果美國債務上限不提高，美國最早可能6月初就會無法繼續履行其財務義務。

眾院共和黨團正草擬包裹法案，以推動川普政府的政策，包括稅務、移民、能源，並延續川普2017年的減稅法案，被美國總統川普稱為「一項龐大的華麗法案」（one big beautiful bill）。

對於外界評估共和黨無法在期限內通過法案，強生30日受訪時表示，時程不會超過100天，堅持希望在國殤日（5月26日）當周送出眾議院，期待在國慶日（7月4日）通過法案。

強生說，這是非常有企圖心的時程，但他認為這是有原因的；他先前甚至希望在國殤日當周就可以通過法案。

強生指出，他現在每周都會參與「六人黨政會議」，除了他以外，成員包括財政部長貝森特、白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）、聯邦參院多數黨領袖熊恩（John Thune）、參院財政委員會主席克雷波（Mike Crapo）和眾院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）。

強生表示，目前溝通非常順利，希望法案未來送出眾院後，參院不會修改太多內容。

對於共和黨希望在7月4日通過法案，外界評估過於樂觀，但強生不這麼認為。強生表示，法案愈快通過愈好，指盡快讓法案通過，對市場、股市有益，等於送出穩定的訊號，也好讓企業可以及早做決策；強生也說，這也是要表達出降低債務的決心；強生說，這都有助於穩定金融市場。

至於川普政府的關稅政策衝擊市場，強生則說，大家對關稅的觀感不一，但必須承認關稅有效創造改變，讓超過100個國家希望與美國重談貿易協定；強生認為，未來談判會專注在對美國最不公平的國家，當然也包括中國大陸。

而美國面臨債務上限，預料在8月或9月就無法再履行其財務義務，聯邦政府恐再度面臨關門危機，強生則說，最早可能是6月初；強生表示，這也是為什麼需要盡快通過包裹法案的原因之一。

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